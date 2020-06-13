«Снимают её толпы с камерами, а я стою одна». Карстен рассказала, как завоевала первое олимпийское «золото» для Беларуси

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В 1996 году Вы едете на Олимпиаду, побеждаете и привозите Беларуси первое «золото» в истории суверенной, независимой страны. Причём, даже на праздник – 3 июля, на День Независимости. Что Вы тогда почувствовали – каково быть первой спортсменкой, принесшей высшую награду главного первенства для молодой республики? Карстен: «Просто не знают в Европе, что у нас тоже живут, и у нас хорошие и врачи, и люди очень добродушные, и всегда помогут» Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Я не осознавала, что я что-то сделала такое. Я делала своё дело – просто выиграла соревнования. А потом, когда уже вышла на понтон, все меня поздравляют, все, как Вы и сказали, ждали очень долго медаль, именно «золота» всё не было и не было, и я тут завоевала. Конечно, все поздравляли, все рады. Но я на тот момент не осознавала.

Вадим Щеглов:

Но это праздник для всей страны! Екатерина Карстен:

Это да. Потом я поняла, что это такое. Вадим Щеглов:

Вы были такой «тёмной лошадкой» – все журналисты были уверены, что «золото» будет в кармане у канадцев. Екатерина Карстен:

Да, да. И там они ходили всё время журналисты с камерами. Всё ходили и её снимали. Я разминалась на берегу и Анатолий Иванович взял фотоаппарат («мыльница» такая). А там все ходят и снимают её, толпы с камерами, а я стою одна. Он говорит: «Так не должно быть». И начал ходить возле меня, «мыльницей» фотографировал. Вадим Щеглов:

А потом все эти толпы перешли к Вам.