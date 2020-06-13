«Снимают её толпы с камерами, а я стою одна». Карстен рассказала, как завоевала первое олимпийское «золото» для Беларуси
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В 1996 году Вы едете на Олимпиаду, побеждаете и привозите Беларуси первое «золото» в истории суверенной, независимой страны. Причём, даже на праздник – 3 июля, на День Независимости. Что Вы тогда почувствовали – каково быть первой спортсменкой, принесшей высшую награду главного первенства для молодой республики?
Карстен: «Просто не знают в Европе, что у нас тоже живут, и у нас хорошие и врачи, и люди очень добродушные, и всегда помогут»
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Я не осознавала, что я что-то сделала такое. Я делала своё дело – просто выиграла соревнования.
А потом, когда уже вышла на понтон, все меня поздравляют, все, как Вы и сказали, ждали очень долго медаль, именно «золота» всё не было и не было, и я тут завоевала. Конечно, все поздравляли, все рады. Но я на тот момент не осознавала.
Вадим Щеглов:
Но это праздник для всей страны!
Екатерина Карстен:
Это да. Потом я поняла, что это такое.
Вадим Щеглов:
Вы были такой «тёмной лошадкой» – все журналисты были уверены, что «золото» будет в кармане у канадцев.
Екатерина Карстен:
Да, да. И там они ходили всё время журналисты с камерами. Всё ходили и её снимали. Я разминалась на берегу и Анатолий Иванович взял фотоаппарат («мыльница» такая).
А там все ходят и снимают её, толпы с камерами, а я стою одна. Он говорит: «Так не должно быть». И начал ходить возле меня, «мыльницей» фотографировал.
Вадим Щеглов:
А потом все эти толпы перешли к Вам.
Екатерина Карстен:
Ну, да.
Вадим Щеглов:
И многие журналисты писали, что у Вас в тот момент был самый большой темп, который могла, вообще, развить женщина-спортсменка в этом виде спорта.
Екатерина Карстен:
Но это на тот момент. Сейчас очень поднялось. Сейчас темп очень увеличился.
Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:
– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа
– о муже и почему семья живёт в Германии
– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером
Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.