«На Олимпийских играх Катя мне её и вставила». Почему у тренера Карстен появилась серёжка в ухе

Тренер олимпийской чемпионки рассказал об истории появления у него серёжки в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Я вижу, у Вас серёжка проколота. Это достаточно, мне кажется, редко.
Тренер олимпийской чемпионки рассказал об истории появления у него серёжки в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Я вижу, у Вас серёжка проколота. Это достаточно, мне кажется, редко.
Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен, старший тренер по академической гребле СДЮШОР по водным видам спорта г. Минска:
Да, я сам не люблю это дело. Но когда Екатерина Анатольевна выиграла вторую Олимпиаду, мне пришлось её повесить.
Вадим Щеглов:
Это Вы проспорили или что?
Анатолий Квятковский:
Я её пытался подбодрить, потому что она знала, что я не люблю ни ногти крашеные, ни всякие эти вещи, ни татуировки. Вот, если подбодрить немножечко, настроение поднять. И как бы сказать – получилось.
Вадим Щеглов:
И Вы пообещали, если она выиграет, повесить эту серёжку?
Анатолий Квятковский:
Да. Мало того, мы даже надеялись, что это будет. Потому что дырка делается же заранее, покупается заранее. У нас даже есть фотография на Олимпийских играх – там, в комнате Катя мне её и вставила.
Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.