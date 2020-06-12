«На Олимпийских играх Катя мне её и вставила». Почему у тренера Карстен появилась серёжка в ухе

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Я вижу, у Вас серёжка проколота. Это достаточно, мне кажется, редко.

Тренер олимпийской чемпионки рассказал об истории появления у него серёжки в программе «В людях» .

Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен, старший тренер по академической гребле СДЮШОР по водным видам спорта г. Минска:

Да, я сам не люблю это дело. Но когда Екатерина Анатольевна выиграла вторую Олимпиаду, мне пришлось её повесить.

Вадим Щеглов:

Это Вы проспорили или что?

Анатолий Квятковский:

Я её пытался подбодрить, потому что она знала, что я не люблю ни ногти крашеные, ни всякие эти вещи, ни татуировки. Вот, если подбодрить немножечко, настроение поднять. И как бы сказать – получилось.

Вадим Щеглов:

И Вы пообещали, если она выиграет, повесить эту серёжку?