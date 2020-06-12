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Чемпионат Беларуси по футболу. Расписание матчей 12-14 июня

12 июня 2020 06:52
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Новости Беларуси. «Беларусбанк – высшая лига» по футболу продолжится 12 июня двумя матчами 13-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат Беларуси по футболу. Расписание матчей 12-14 июня-1

На столичном стадионе «Трактор» отношения будут выяснять «Минск» и «Ислочь». Обе команды выступают не слишком удачно – «горожане» находятся вблизи зоны вылета, а «волки» не побеждают уже на протяжении четырех туров и занимают место в середине таблицы. Также сегодня пройдет матч между «Городеей» и «Слуцком».

Чемпионат Беларуси по футболу. Расписание матчей 12-14 июня-4

13 июня в расписании значатся три игры, а завершится тур в воскресенье, 14 июня. И снова три матча, центральным из которых, безусловно, будет дуэль лидеров – БАТЭ и «Шахтера».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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