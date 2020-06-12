Чемпионат Беларуси по футболу. Расписание матчей 12-14 июня

На столичном стадионе «Трактор» отношения будут выяснять «Минск» и «Ислочь». Обе команды выступают не слишком удачно – «горожане» находятся вблизи зоны вылета, а «волки» не побеждают уже на протяжении четырех туров и занимают место в середине таблицы. Также сегодня пройдет матч между «Городеей» и «Слуцком».