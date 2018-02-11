«Конечно, мы разочарованы результатом». Белорусские баскетболистки уступили турчанкам в квалификации ЧЕ-2019

Новости Беларуси. Вечером 10 февраля белорусская сборная по баскетболу уступила в матче турчанкам со счётом 54:64. Это стало первым поражением белорусок в квалификации чемпионата Европы-2019. Наталия Трофимова, главный тренер сборной Беларуси:

Конечно, мы разочарованы результатом. Готовились к игре и хотели победить. Наталия рассказывала, что команда тренировалась специально для встречи с турчанками. Тренера белорусской сборной не остановило даже рождение сына. Несмотря на хлопоты, Трофимова решила не уходить в декретный отпуск.

Фото: БФБ

Самыми результативными игроками белорусской стороны признаны разыгрывающая Алекс Бентли с 12 очками и вернувшаяся в команду центровая Елена Левченко, у которой 9 очков + 8 подборов + 4 паса + 4 перехвата. Матч прошёл в столичном Дворце спорта, там же состоится следующая игра. Женская сборной Беларуси встретится с командой Польши 14 февраля. 10 февраля польки одолели сборную Эстонии со счётом 87:68.

Фото: БФБ