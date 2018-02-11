«Конечно, мы разочарованы результатом». Белорусские баскетболистки уступили турчанкам в квалификации ЧЕ-2019
Новости Беларуси. Вечером 10 февраля белорусская сборная по баскетболу уступила в матче турчанкам со счётом 54:64. Это стало первым поражением белорусок в квалификации чемпионата Европы-2019.
Наталия Трофимова, главный тренер сборной Беларуси:
Конечно, мы разочарованы результатом. Готовились к игре и хотели победить.
Наталия рассказывала, что команда тренировалась специально для встречи с турчанками. Тренера белорусской сборной не остановило даже рождение сына. Несмотря на хлопоты, Трофимова решила не уходить в декретный отпуск.
Самыми результативными игроками белорусской стороны признаны разыгрывающая Алекс Бентли с 12 очками и вернувшаяся в команду центровая Елена Левченко, у которой 9 очков + 8 подборов + 4 паса + 4 перехвата.
Матч прошёл в столичном Дворце спорта, там же состоится следующая игра. Женская сборной Беларуси встретится с командой Польши 14 февраля. 10 февраля польки одолели сборную Эстонии со счётом 87:68.
На первом месте в отборочной группе «В» после первого круга Турция с 6 очками. На втором Беларусь с 5 очками. Затем идут Польша с 4 очками и Эстония с 3.