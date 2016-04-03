Липницкая 2.0: Евгения Медведева завоевала «золото» на чемпионате мира

Девушка не только взяла золотую медаль престижнейших соревнований, но еще и по итогам произвольной программы получила от судей 150,10 балла, установив при этом новый мировой рекорд. Евгения побила прошлое достижение кореянки Ким Ю, которая на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере набрала «всего» 150,06 балла.

После такого триумфа Медведеву начали сравнивать с Юлией Липницкой, которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Оно и неудивительно: обе девочки воспитанницы одного тренера Этери Георгиевны Тутберидзе. Евгения тренируется у нее с восьми лет.

Сама юная фигуристка считает Тутберидзе главной причиной своей победы.

Евгения Медведева, российская фигуристка (агентству ТАСС):

Этери – человек нереальной силы воли и работоспособности. Я готова слушать каждое ее слово, каждый совет. Я благодарна ей за все, что она мне дала. Поэтому все победы, что мне удаются – целиком и полностью ее заслуга. Еще я отдельно хотела бы поблагодарить Александра Жулина и Илью Авербуха, которые также со мной работают.