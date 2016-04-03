Липницкая 2.0: Евгения Медведева завоевала «золото» на чемпионате мира
Новости России. Выступление 16-летней Евгении Медведевой на Чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне произвело фурор.
Девушка не только взяла золотую медаль престижнейших соревнований, но еще и по итогам произвольной программы получила от судей 150,10 балла, установив при этом новый мировой рекорд. Евгения побила прошлое достижение кореянки Ким Ю, которая на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере набрала «всего» 150,06 балла.
После такого триумфа Медведеву начали сравнивать с Юлией Липницкой, которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Оно и неудивительно: обе девочки воспитанницы одного тренера Этери Георгиевны Тутберидзе. Евгения тренируется у нее с восьми лет.
Сама юная фигуристка считает Тутберидзе главной причиной своей победы.
Евгения Медведева, российская фигуристка (агентству ТАСС):
Этери – человек нереальной силы воли и работоспособности. Я готова слушать каждое ее слово, каждый совет. Я благодарна ей за все, что она мне дала. Поэтому все победы, что мне удаются – целиком и полностью ее заслуга. Еще я отдельно хотела бы поблагодарить Александра Жулина и Илью Авербуха, которые также со мной работают.
Евгения отметила, что пока не ощущает на себе бремени славы.
Евгения Медведева:
Я преодолеваю новые ступени в жизни, достигаю чего-то, но отношение моих друзей ко мне меняется. И меня пока еще не узнают на улице. Правда один раз в метро меня все-таки узнали, хотя я ехала, укутавшись в куртку. Женщина сказала своему спутнику – смотри, это же Медведева! Но пока я спокойно езжу в метро.
Однако Илья Авербух, который имел непосредственное отношение к постановке программы выступления, отметил, что Медведева – настоящее явление в российском фигурном катании.
Илья Авербух, российский фигурист, тренер (в интервью Sovsport.ru):
Ее нельзя ставить в ряд мимолетных взлетов и падений. Ей придется пройти еще достаточно сложные этапы физического становления. Как человек, который с ней работает и видит, что она делает на тренировках, как рассуждает, какие у нее цели, могу сказать: соперницам Медведевой не стоит надеяться на то, что у них появятся все шансы на победу из-за того, что в следующем году Женя подрастет и у нее что-то может измениться. Медведева пришла всерьез и надолго.