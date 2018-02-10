Дубров: Арина справилась с волнением и смогла выиграть этот матч. А с Сашей... Спорт непредсказуем, организм человека тоже живой

Первый поединок остался за хозяевами корта, хотя наша Арина Соболенко отметила, что соперница заставила понервничать. В первой партии Соболенко уступила – 4:6, зато в двух последующих сетах собралась и выдала результат – 6:1, 6:2.

Александра Саснович, игрок женской сборной Беларуси по теннису: Сегодняшний матч завершился не в мою пользу, не так, как я ожидала. У меня есть небольшие проблемы, но я не хочу о них говорить. Хочу поздравить соперницу, так как она играла первый матч за страну. А это всегда очень волнительно, я знаю сама по себе. Она смогла справиться с волнением и победила, я считаю, заслуженно. Она была сегодня лучше, чем я.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:

Счет 1:1 – это вполне неплохой счет, ожидаемый. Потому что сегодня Арина Соболенко впервые открывала матч. Она еще ни разу не играла первой, и это чувствовалось по первому сету. Арина справилась с волнением и смогла выиграть этот матч. А с Сашей... Спорт непредсказуем, организм человека тоже живой. Где-то что-то не получилось, но я думаю, что все впереди, все решится завтра.

Матч Кубка Федерации продолжится в воскресенье, 11 февраля. Ожидаются две одиночные встречи и одна парная.