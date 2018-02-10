«Она заставила меня действительно нервничать». Арина Соболенко – о матче с Марией в Кубке Федерации

А перед этим ракетки скрестили Арина Соболенко и лидер гостевой команды Татьяна Мария. В первой партии Соболенко уступила – 4:6, зато в двух последующих сетах буквально смела соперницу с корта – 6:1, 6:2.

Стартовый день теннисной битвы сборных Беларуси и Германии в Кубке Федерации не выявил явного фаворита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам двух одиночных поединков 10 февраля в матче установился ничейный счет – 1:1.

Арина Соболенко, игрок женской сборной Беларуси по теннису:

Я увидела, что у нее летит подача 185, причем я даже первый сет не видела, куда она подает. Я как-то дергалась, она мне подавала приличное количество эйсов. Она, на самом деле, предоставляла очень хороший теннис высокого класса. В принципе, она меня шокировала тем, что она практически с каждого мяча шла к сетям. Учитывая, что она не атакующий игрок, и делала это так уверенно, что заставила меня действительно нервничать. Я немножко не понимала, что делать.

Во втором сете я уже знала, скажем так, что она будет делать, уже успокоилась. В принципе, могу сказать, что уже контролировала матч со второго сета.

Я не то что бы шокирована уровнем игры. Я знала, что она игрок высокого класса. Я была шокирована скорее тем, что она к сетям ходит каждый мяч. Потому что я уже играла против нее, и она предоставляла совсем другой теннис – больше стояла на задней линии, пыталась меня разнообразием ударов выбить.