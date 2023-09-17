Олимпийские лицензии и перспективы команды. Пообщались с главкомом сборной по академической гребле

На прошлой неделе белорусские гребцы-академисты вернулись с завершившегося чемпионата мира, который проходил в Сербии. На форуме участники разыгрывали не только медали, но и первые олимпийские лицензии. И хотя наших ребят поставили в жесткие рамки, все же белорусы вернулись на Родину не с пустыми руками. Евгений Золотой финишировал седьмым и добыл заветный квиток в Париж. Хотя этот трофей так же имеет и другую сторону.
Главный тренер Виталий Белый после приезда пришел в студию «Спорттаймера» и рассказал, что же будет дальше, а также поведал, как он всего за полтора года главкомства добился результатов.
В каком возрасте академические гребцы находятся на пике формы?
Юлия Силипицкая, СТВ:
10 человек хотели стать главным тренером. Ничего себе.
Виталий Белый:
Два белоруса. Я и еще один парень.
Юлия Силипицкая:
А остальные откуда?
Виталий Белый:
Россия, Италия, Германия.
Юлия Силипицкая:
Ничего себе. А как-то вам выиграть удалось?
Виталий Белый:
Не знаю. Спасибо нашим тренерам, которые проголосовали за меня.
Юлия Силипицкая:
Надо диету соблюдать гребцам?
Виталий Белый:
Конечно. У нас есть коэффициент спортсмена, например, вес и его результат и соотношение веса и результата. Если будешь тяжелее, потом в лодке этот же вес надо же как-то выгребать.
Юлия Силипицкая:
Ну чего, вы же гребцы сильные, что, не выгребаете?
Виталий Белый:
Нет, все равно. Зачем много весить? А скорости не будет.
Юлия Силипицкая:
То есть гребцы сидят на диетах?
Виталий Белый:
И на правильном питанием, можно так сказать, тортики желательно не есть. Но после всех соревнований можешь все, что хочешь, есть. Смотрите, академическая гребля. Это вид спорта, который больше к 30 максимальные результаты показывает. Редко, когда там в 18-20 чемпион, я имею в виду взрослую греблю, 26-28 – около 30. Это тот зрелый возраст академической гребли, где максимально результаты показываются.
Юлия Силипицкая:
Но они все уже женатые.
Виталий Белый:
Но все женатые, лучше бы они попозже чуть женились, но уже что сделать...
Юлия Силипицкая:
Что вы им говорите: до 25-ти – ни-ни! Кстати, а вот как с женами, с семьями?
Виталий Белый:
Есть же у нас перерывы в сборах.
Юлия Силипицкая:
Это какие интересно?
Виталий Белый:
Три-четыре дня.
«Они еще успевают болтать в лодке». Как заставить команду работать единым организмом в лодке?
Юлия Силипицкая:
Ваша сегодняшняя сборная...
Виталий Белый:
Сборная наша – такая более молодая. Процентов, наверное, даже, можно сказать, 90, которые до 30 лет – это однозначно, а до 25-ти, наверное, процентов 70. Я же работал уже со старшим тренером в национальной команде. Я пришел со своими людьми с юношей, и у меня была группа моя, которая сейчас в национальной команде. С молодежной командой мы даже пытаемся, чтобы она была всегда рядом с основной командой.
Юлия Силипицкая:
А почему?
Виталий Белый:
Мы подсаживаем к более взрослым, чтобы...
Юлия Силипицкая:
То есть, вы мыслите буквально методом подбора?
Виталий Белый:
Все видно на тренировках.
Юлия Силипицкая:
Вот, чтобы посадить, допустим, в лодку. Ну, четверых, да. Что должно в этой лодке быть? Это же единый организм. Как он должен состоит из всех холериков? Чтобы раз и все!
Виталий Белый:
Чувство лодки и чувство команды и чтобы они вместе работали. И в основном все, чтобы все были физически одинаковые.
Юлия Силипицкая:
То есть по показателям физическим. А они могут мешать друг другу?
Виталий Белый:
Могут, конечно! Споры есть, да, когда это тяжело на тренировке.
Юлия Силипицкая:
Они еще успевают болтать в лодке?
Виталий Белый:
Так болтаешь...
Юлия Силипицкая:
Что лодка болтается?
Виталий Белый:
Что лодка болтается.
Юлия Силипицкая:
Вы их наказываете?
Виталий Белый:
Финансово!
Юлия Силипицкая:
Вот за что вы наказываете?
Виталий Белый:
Опоздание, отбой!
Юлия Силипицкая:
А во сколько у вас отбой?
Виталий Белый:
22:30.
Юлия Силипицкая:
Вы только финансово?
Виталий Белый:
В 28-30 лет что ему там отжаться?
Юлия Силипицкая:
А 100 раз?!
Виталий Белый:
Да хоть 200!
Юлия Силипицкая:
Отожмется гребец 200 раз за раз?
Виталий Белый:
Ну, не за раз, но отожмется.
«Все такие очень маститые!». Кто сейчас может достойно представить нашу страну?
Юлия Силипицкая:
А вот сегодня кто составляет нашу команду?
Виталий Белый:
Ну, если брать по взрослым... Два Фурмана – муж и жена еще тренируются. Восьмыми были на прошлой Олимпиаде. Таня Климович – участница Олимпиады, Фурман тоже участница Олимпиада. Брынза Иван был чемпионом мира по юношам 18 лет.
Юлия Силипицкая:
Ну, сейчас-то ему уже...
Виталий Белый:
Ему уже 23 будет. А Золотой же тоже призер мира в юношах, чемпион Европы, призер Европы в молодежной команде.
Юлия Силипицкая:
Все такие очень маститые!
Виталий Белый:
Цели другие – надо взрослые чемпионаты мира, Олимпийские игры покорять как-то.
Юлия Силипицкая:
А как вы будете их покорять, если у вас взрослых нет? У вас же одна молодежка. То есть молодежка поедет на взрослые?
Виталий Белый:
Да, а что делать? Если они подходят по физическим показателям...
Юлия Силипицкая:
А они подходят?
Виталий Белый:
Ну вот Золотой как-то вышел.
Юлия Силипицкая:
Он один!
Виталий Белый:
Есть еще несколько парней, которых мы будем собирать.
Юлия Силипицкая:
Выступление на молодежном чемпионате мира лучшая...
Виталий Белый:
Седьмая.
Юлия Силипицкая:
О чем она говорит?
Виталий Белый:
Ну, здесь перспективы. Особенно, если начинать анализировать то, как нас допустили, за сколько времени.
Юлия Силипицкая:
За сколько, кстати, вас допустили, давайте скажем.
Виталий Белый:
До чемпионата молодежного – за сутки. Нам надо было собрать команду за чуть больше суток.
Юлия Силипицкая:
Как собирал?
Виталий Белый:
Хорошо, что приехали на сбор. Ну, еще не всех даже могли позвать, потому что за сутки нам надо было сделать контрольную. И кто попадет...
Юлия Силипицкая:
То есть по контрольному срезу поехали на чемпионат – и седьмое место. Все остальные в десятку вошли или в пятнашку?
Виталий Белый:
В пятнашку.
«Запрещали наши цвета». Как коллеги встретили на чемпионате мира?
Юлия Силипицкая:
Сейчас поехали на чемпионат мира, были ограничения. Но, наверное, самое тяжелое, насколько мне понятно, это без гимна и флага, да?
Виталий Белый:
Запрещали наши цвета. Даже на майке чтобы не было зеленого. Какую-нибудь серую, белую можно было. А зеленое, красное – наших цветов – не должно быть. Встретили нормально – как бы никаких проблем не было.
Юлия Силипицкая:
То есть хорошо к вам отнеслись?
Виталька:
Да, хорошо отнеслись. Помогали, если надо было в оргкомитете, в международном.
Юлия Силипицкая:
А спортсмены как между собой к вам как относились?
Виталий Белый:
Тренеры, с которыми мы раньше, можно сказать, дружили, общались – здороваются. И итальянцы, немцы здороваются.
Юлия Силипицкая:
Ну, то есть очень дружеский.
Виталий Белый:
Да, как-то так слова богу прошло нормально.
Юлия Силипицкая:
А вы не рассчитывали на медали?
Виталий Белый:
Понимаете, мы же тренируемся и видим показатели.
Юлия Силипицкая:
То есть вы ехали и знали, что медалей не будет?
Виталий Белый:
У нас был этот чемпионат мира лицензионный, как бы отбор на Олимпийские игры. И мы старались, мы понимали, что два года нас не было на международных стартах.
Юлия Силипицкая:
Вы наделись на медали или вы хотели больше лицензий?
Виталий Белый:
Больше лицензий.
Юлия Силипицкая:
А могли?
Виталий Белый:
Могли больше.
Юлия Силипицкая:
Сколько могло быть лицензией?
Виталий Белый:
Ну, еще бы две.
Юлия Силипицкая:
У кого могли быть лицензией? Сколько?
Виталий Белый:
Таня Климович проиграла одно место. Первая – девятое – лицензия в одиночке. Да, она была десятка.
Юлия Силипицкая:
Есть возможность еще добрать?
Виталий Белый:
В следующем году в Швейцарии, в Люцерне, конец мая будет лицензионная регата. Мы еще не знаем, допускают нас, не допускают.
Юлия Силипицкая:
То есть вас допустили до чемпионата мира, но еще неизвестно...
Виталий Белый:
Что будет в следующем году.
Юлия Силипицкая:
Другие турниры пока тоже неизвестны?
Есть ли шанс у белорусов на участие в Олимпийских играх – 2024?
Виталий Белый:
Да, даже мы не знаем, поедем ли мы на Олимпиаду.
Юлия Силипицкая:
Вот это лицензия. 100 % нам дает права?
Виталий Белый:
Нет еще пока.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Виталий Белый:
В октябре будут заседания Международного олимпийского комитета – там все решится. Золотой заехал в лицензионную зону, у него как бы есть. Я думаю, в октябре это все решится. В положительную пользу. Конечно, у него вся подготовка будет идти уже к Олимпийский играм.
Юлия Силипицкая:
То есть наш Евгений Золотой в свои 23 года взял...
Виталий Белый:
24! На чемпионате мира было 24 года.
Юлия Силипицкая:
О, такой он себе подарок практически сделал, да? То есть он пока у нас единственный, но вполне возможно не единственный. У него будет индивидуальный план подготовки, он будет готовиться.
Виталий Белый:
К Олимпийским играм. Остальная группа, которую мы будем еще формировать, может быть, если нас допустят в каких-то экипажах. Та же Таня Климович будет подготавливаться к олимпийской квалификации, которая будет в конце мая...
Юлия Силипицкая:
Следующего года, к этой регате...
Виталий Белый:
Очень большой шанс. Есть у нас еще двойка распашная безрулевая мужская, которая может тоже завоевать лицензию. Если нам еще откроют какие-то другие классы, четверки...
Юлия Силипицкая:
Предположим, что у вас даже есть лицензия. И много. Предположим. На Олимпийских играх в Париже. Могут ли с сегодняшней подготовкой и сегодняшние люди претендовать на медали? В каких классах?
Виталий Белый:
Сегодняшний момент скажу, в одиночке может Золотой.
Юлия Силипицкая:
А в двойках?
Виталий Белый:
Двойка есть, но там еще одна. Там опять же сидел бы Золотой, если бы ее открыли, но пока ее не открыли. Двойка парная у нас.
Юлия Силипицкая:
Мужская, с кем бы он сидел?
Виталий Белый:
С Шарлапом Николаем.