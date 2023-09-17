Олимпийские лицензии и перспективы команды. Пообщались с главкомом сборной по академической гребле

На прошлой неделе белорусские гребцы-академисты вернулись с завершившегося чемпионата мира, который проходил в Сербии. На форуме участники разыгрывали не только медали, но и первые олимпийские лицензии. И хотя наших ребят поставили в жесткие рамки, все же белорусы вернулись на Родину не с пустыми руками. Евгений Золотой финишировал седьмым и добыл заветный квиток в Париж. Хотя этот трофей так же имеет и другую сторону. Главный тренер Виталий Белый после приезда пришел в студию «Спорттаймера» и рассказал, что же будет дальше, а также поведал, как он всего за полтора года главкомства добился результатов. В каком возрасте академические гребцы находятся на пике формы? Юлия Силипицкая, СТВ:

10 человек хотели стать главным тренером. Ничего себе.

Виталий Белый:

Два белоруса. Я и еще один парень. Юлия Силипицкая:

А остальные откуда? Виталий Белый:

Россия, Италия, Германия. Юлия Силипицкая:

Ничего себе. А как-то вам выиграть удалось? Виталий Белый:

Не знаю. Спасибо нашим тренерам, которые проголосовали за меня. Юлия Силипицкая:

Надо диету соблюдать гребцам? Виталий Белый:

Конечно. У нас есть коэффициент спортсмена, например, вес и его результат и соотношение веса и результата. Если будешь тяжелее, потом в лодке этот же вес надо же как-то выгребать. Юлия Силипицкая:

Ну чего, вы же гребцы сильные, что, не выгребаете? Виталий Белый:

Нет, все равно. Зачем много весить? А скорости не будет. Юлия Силипицкая:

То есть гребцы сидят на диетах? Виталий Белый:

И на правильном питанием, можно так сказать, тортики желательно не есть. Но после всех соревнований можешь все, что хочешь, есть. Смотрите, академическая гребля. Это вид спорта, который больше к 30 максимальные результаты показывает. Редко, когда там в 18-20 чемпион, я имею в виду взрослую греблю, 26-28 – около 30. Это тот зрелый возраст академической гребли, где максимально результаты показываются. Юлия Силипицкая:

Но они все уже женатые. Виталий Белый:

Но все женатые, лучше бы они попозже чуть женились, но уже что сделать... Юлия Силипицкая:

Что вы им говорите: до 25-ти – ни-ни! Кстати, а вот как с женами, с семьями? Виталий Белый:

Есть же у нас перерывы в сборах. Юлия Силипицкая:

Это какие интересно? Виталий Белый:

Три-четыре дня. «Они еще успевают болтать в лодке». Как заставить команду работать единым организмом в лодке?

Юлия Силипицкая:

Ваша сегодняшняя сборная... Виталий Белый:

Сборная наша – такая более молодая. Процентов, наверное, даже, можно сказать, 90, которые до 30 лет – это однозначно, а до 25-ти, наверное, процентов 70. Я же работал уже со старшим тренером в национальной команде. Я пришел со своими людьми с юношей, и у меня была группа моя, которая сейчас в национальной команде. С молодежной командой мы даже пытаемся, чтобы она была всегда рядом с основной командой. Юлия Силипицкая:

А почему? Виталий Белый:

Мы подсаживаем к более взрослым, чтобы... Юлия Силипицкая:

То есть, вы мыслите буквально методом подбора? Виталий Белый:

Все видно на тренировках. Юлия Силипицкая:

Вот, чтобы посадить, допустим, в лодку. Ну, четверых, да. Что должно в этой лодке быть? Это же единый организм. Как он должен состоит из всех холериков? Чтобы раз и все! Виталий Белый:

Чувство лодки и чувство команды и чтобы они вместе работали. И в основном все, чтобы все были физически одинаковые. Юлия Силипицкая:

То есть по показателям физическим. А они могут мешать друг другу? Виталий Белый:

Могут, конечно! Споры есть, да, когда это тяжело на тренировке. Юлия Силипицкая:

Они еще успевают болтать в лодке? Виталий Белый:

Так болтаешь... Юлия Силипицкая:

Что лодка болтается?

Виталий Белый:

Что лодка болтается. Юлия Силипицкая:

Вы их наказываете? Виталий Белый:

Финансово! Юлия Силипицкая:

Вот за что вы наказываете? Виталий Белый:

Опоздание, отбой! Юлия Силипицкая:

А во сколько у вас отбой? Виталий Белый:

22:30. Юлия Силипицкая:

Вы только финансово? Виталий Белый:

В 28-30 лет что ему там отжаться? Юлия Силипицкая:

А 100 раз?! Виталий Белый:

Да хоть 200! Юлия Силипицкая:

Отожмется гребец 200 раз за раз? Виталий Белый:

Ну, не за раз, но отожмется. «Все такие очень маститые!». Кто сейчас может достойно представить нашу страну?

Юлия Силипицкая:

А вот сегодня кто составляет нашу команду? Виталий Белый:

Ну, если брать по взрослым... Два Фурмана – муж и жена еще тренируются. Восьмыми были на прошлой Олимпиаде. Таня Климович – участница Олимпиады, Фурман тоже участница Олимпиада. Брынза Иван был чемпионом мира по юношам 18 лет. Юлия Силипицкая:

Ну, сейчас-то ему уже... Виталий Белый:

Ему уже 23 будет. А Золотой же тоже призер мира в юношах, чемпион Европы, призер Европы в молодежной команде. Юлия Силипицкая:

Все такие очень маститые! Виталий Белый:

Цели другие – надо взрослые чемпионаты мира, Олимпийские игры покорять как-то. Юлия Силипицкая:

А как вы будете их покорять, если у вас взрослых нет? У вас же одна молодежка. То есть молодежка поедет на взрослые?

Виталий Белый:

Да, а что делать? Если они подходят по физическим показателям... Юлия Силипицкая:

А они подходят? Виталий Белый:

Ну вот Золотой как-то вышел. Юлия Силипицкая:

Он один! Виталий Белый:

Есть еще несколько парней, которых мы будем собирать. Юлия Силипицкая:

Выступление на молодежном чемпионате мира лучшая... Виталий Белый:

Седьмая. Юлия Силипицкая:

О чем она говорит? Виталий Белый:

Ну, здесь перспективы. Особенно, если начинать анализировать то, как нас допустили, за сколько времени. Юлия Силипицкая:

За сколько, кстати, вас допустили, давайте скажем. Виталий Белый:

До чемпионата молодежного – за сутки. Нам надо было собрать команду за чуть больше суток. Юлия Силипицкая:

Как собирал? Виталий Белый:

Хорошо, что приехали на сбор. Ну, еще не всех даже могли позвать, потому что за сутки нам надо было сделать контрольную. И кто попадет... Юлия Силипицкая:

То есть по контрольному срезу поехали на чемпионат – и седьмое место. Все остальные в десятку вошли или в пятнашку? Виталий Белый:

В пятнашку. «Запрещали наши цвета». Как коллеги встретили на чемпионате мира?

Юлия Силипицкая:

Сейчас поехали на чемпионат мира, были ограничения. Но, наверное, самое тяжелое, насколько мне понятно, это без гимна и флага, да? Виталий Белый:

Запрещали наши цвета. Даже на майке чтобы не было зеленого. Какую-нибудь серую, белую можно было. А зеленое, красное – наших цветов – не должно быть. Встретили нормально – как бы никаких проблем не было. Юлия Силипицкая:

То есть хорошо к вам отнеслись? Виталька:

Да, хорошо отнеслись. Помогали, если надо было в оргкомитете, в международном. Юлия Силипицкая:

А спортсмены как между собой к вам как относились? Виталий Белый:

Тренеры, с которыми мы раньше, можно сказать, дружили, общались – здороваются. И итальянцы, немцы здороваются. Юлия Силипицкая:

Ну, то есть очень дружеский. Виталий Белый:

Да, как-то так слова богу прошло нормально. Юлия Силипицкая:

А вы не рассчитывали на медали? Виталий Белый:

Понимаете, мы же тренируемся и видим показатели. Юлия Силипицкая:

То есть вы ехали и знали, что медалей не будет? Виталий Белый:

У нас был этот чемпионат мира лицензионный, как бы отбор на Олимпийские игры. И мы старались, мы понимали, что два года нас не было на международных стартах. Юлия Силипицкая:

Вы наделись на медали или вы хотели больше лицензий? Виталий Белый:

Больше лицензий. Юлия Силипицкая:

А могли? Виталий Белый:

Могли больше. Юлия Силипицкая:

Сколько могло быть лицензией? Виталий Белый:

Ну, еще бы две. Юлия Силипицкая:

У кого могли быть лицензией? Сколько? Виталий Белый:

Таня Климович проиграла одно место. Первая – девятое – лицензия в одиночке. Да, она была десятка. Юлия Силипицкая:

Есть возможность еще добрать? Виталий Белый:

В следующем году в Швейцарии, в Люцерне, конец мая будет лицензионная регата. Мы еще не знаем, допускают нас, не допускают. Юлия Силипицкая:

То есть вас допустили до чемпионата мира, но еще неизвестно... Виталий Белый:

Что будет в следующем году. Юлия Силипицкая:

Другие турниры пока тоже неизвестны? Есть ли шанс у белорусов на участие в Олимпийских играх – 2024?

Виталий Белый:

Да, даже мы не знаем, поедем ли мы на Олимпиаду. Юлия Силипицкая:

Вот это лицензия. 100 % нам дает права? Виталий Белый:

Нет еще пока. Юлия Силипицкая:

Почему? Виталий Белый:

В октябре будут заседания Международного олимпийского комитета – там все решится. Золотой заехал в лицензионную зону, у него как бы есть. Я думаю, в октябре это все решится. В положительную пользу. Конечно, у него вся подготовка будет идти уже к Олимпийский играм. Юлия Силипицкая:

То есть наш Евгений Золотой в свои 23 года взял... Виталий Белый:

24! На чемпионате мира было 24 года. Юлия Силипицкая:

О, такой он себе подарок практически сделал, да? То есть он пока у нас единственный, но вполне возможно не единственный. У него будет индивидуальный план подготовки, он будет готовиться. Виталий Белый:

К Олимпийским играм. Остальная группа, которую мы будем еще формировать, может быть, если нас допустят в каких-то экипажах. Та же Таня Климович будет подготавливаться к олимпийской квалификации, которая будет в конце мая... Юлия Силипицкая:

Следующего года, к этой регате...