Стартовал первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу

Хотя хозяева и выиграли со счетом 4:0, легким матч для них не получился. Гости смогли нагрузить оборону соперников, но вот реализация моментов подвела. «Столица» же не была так расточительна. Несмотря на разгромный счет, главный тренер минской дружины действиями своих подопечных остался недоволен.

Александр Чибисов, главный тренер МФК «Столица»:

Я совсем недоволен качеством игры в нашем исполнении. Соперник – молодцы, старались предложить нам свои варианты игры и как-то мы не совсем справлялись и в моменте прессинга в начале атаки. Если брать все компоненты игры, то я совершенно недоволен. Победили – хорошо, но пока как-то со скрипом. Придется, очень скрупулезно эту игру разобрать, потому что так не пойдет.