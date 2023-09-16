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Стартовал первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу

16 сентября 2023 20:19
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу стартовал первый тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открывало раунд противостояние «Столицы» против команды «Светлогорск». И победу на домашней арене одержали минчане.

Стартовал первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу-1

Хотя хозяева и выиграли со счетом 4:0, легким матч для них не получился. Гости смогли нагрузить оборону соперников, но вот реализация моментов подвела. «Столица» же не была так расточительна. Несмотря на разгромный счет, главный тренер минской дружины действиями своих подопечных остался недоволен.

Стартовал первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу-4

Александр Чибисов, главный тренер МФК «Столица»:
Я совсем недоволен качеством игры в нашем исполнении. Соперник – молодцы, старались предложить нам свои варианты игры и как-то мы не совсем справлялись и в моменте прессинга в начале атаки. Если брать все компоненты игры, то я совершенно недоволен. Победили – хорошо, но пока как-то со скрипом. Придется, очень скрупулезно эту игру разобрать, потому что так не пойдет.

Стартовал первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу-7

В остальных поединках первого тура спортсмены ВРЗ обыграли команду «УВД-Динамо» – 3:1. «Борисов-900» одолел дружину «Меркурий» – 4:3. А «Минск» оказался сильнее «Дорожника» со счетом 4:1.

# Мини-футбол # Александр Чибисов # Фотофакт

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