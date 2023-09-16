«Гомель» разгромил «Лиду» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею

Уверенная победа со счетом 4:0. «Горняки» по-прежнему идут без поражений – шесть викторий в шести матчах. Сейчас команда Ярослава Чуприса занимает первую позицию в турнирной таблице. Во втором поединке дня в Гомеле местная команда принимала «Лиду» на обновленной арене. Символическое стартовое вбрасывание произвел легендарный форвард Данис Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. И хозяева не подвели родную публику, одержав безоговорочную победу над «Лидой» со счетом 5:0. «Динамо-Молодечно» на своей площадке принимало жлобинский «Металлург» – основное время матча завершилось вничью – 1:1, овертайм не принес заброшенных шайб. А вот в серии буллитов точней оказались хоккеисты «Металлурга».