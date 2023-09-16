«Конкуренция есть, растёт». Во Дворце Спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию

Наталия Терехова, генеральный секретарь Белорусской федерации фехтования:

Молодые спортсмены подрастают, растут, наступают на пятки. Поэтому конкуренция есть, растет – мы этому очень рады. Просто почивать на лаврах, что ты уже спортсмен национальной команды, не получится. Надо, конечно, готовиться. Сезон был насыщенный в плане календаря, подготовки. Потому что благодаря нашим коллегам из Российской Федерации очень активно принимали участие и наши спортсмены, и спортсмены Российской Федерации. Все спортсмены прошли хорошую подготовку и в шпаге, и в сабле, и в рапире, конечно, есть те ребята, которые стремятся и у которых есть хорошие возможности проявить себя в будущем.