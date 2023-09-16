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«Конкуренция есть, растёт». Во Дворце Спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию

16 сентября 2023 20:19
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Новости Беларуси. В Минском Дворце Спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию. В субботу лучших определяли саблисты в личных соревнованиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Конкуренция есть, растёт». Во Дворце Спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию-1

По итогам состязаний среди мужчин чемпионом страны стал Сергей Кисель. У женщин победу праздновала Владислава Сидельникова. Отмечу, участие в старте принимают как спортсмены национальной команды, так и ближайший резерв. Главная цель – проверить боеготовность наших фехтовальщиков к предстоящим турнирам.

«Конкуренция есть, растёт». Во Дворце Спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию-4

Наталия Терехова, генеральный секретарь Белорусской федерации фехтования:
Молодые спортсмены подрастают, растут, наступают на пятки. Поэтому конкуренция есть, растет – мы этому очень рады. Просто почивать на лаврах, что ты уже спортсмен национальной команды, не получится. Надо, конечно, готовиться. Сезон был насыщенный в плане календаря, подготовки. Потому что благодаря нашим коллегам из Российской Федерации очень активно принимали участие и наши спортсмены, и спортсмены Российской Федерации. Все спортсмены прошли хорошую подготовку и в шпаге, и в сабле, и в рапире, конечно, есть те ребята, которые стремятся и у которых есть хорошие возможности проявить себя в будущем.

«Конкуренция есть, растёт». Во Дворце Спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию-7

В воскресенье, 17 сентября, командные соревнования проведут саблисты. А закрывать программу чемпионата предстоит мастерам рапиры. Завершится турнир 19-го сентября.

# Фехтование # Наталия Терехова # Фотофакт

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