Вратарь Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года

Для голкипера это будет уже пятый сезон в рядах «зубров». По итогам прошлой «регулярки» Карнаухов выходил на лед только в восьми матчах и отразил 91,5 % бросков. Всего в КХЛ вратарь сыграл в 12 матчах.

Напоминаем, что дебют хоккеиста в состоялся 6 марта 2013 года в матче против рижского «Динамо». За плечами голкипера еще значится два Чемпионата мира в составе сборной Беларуси. На недавно завершившемся планетарном форуме, который прошел в Дании, Карнаухов сыграл только в двух матчах.