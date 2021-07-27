Олимпиада в Токио. Татьяна Дроздовская показала свой лучший на этих Играх результат в «Лазер-Радиале»

В пятый соревновательный день на Олимпийских играх в Токио участники разыграли 22 комплекта наград. Белорусы были представлены в четырех видах спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто из наших продолжит борьбу за награды, а кто уже выбыл? Юлия Силипицкая подготовила дайджест выступления наших атлетов.

У белорусов медальная копилка пока пуста. Самым приятным моментом 27 июля стало выступление нашего теннисиста Ильи Ивашко, 66-й ракетки мира, который боролся за выход в 1/8 финала мужской одиночки. Белорус мерился силами с казахским спортсменом Михаилом Кукушкиным. Первый сет остался за оппонентом – 5:7, зато во втором и третьем равных не было нашему земляку – 6:3. Поединок длился 2 часа и 25 минут.

Вполне возможно, белоруса вдохновила победа нашего боксера Владислава Смягликова. Он чуть раньше в весе до 91 килограмма в 1/8 финала выбил из борьбы самоанца Ато Плодзики-Фаогали и завершил бой со счетом 4:1. Будем верить, что Смягликов также успешно проведет и четвертьфинальный поединок против новозеландского бойца. В весовой категории до 69 килограммов нашу страну представлял Александр Радионов, но, увы, белорус уступил всухую британцу Пэту Маккормаку.

Ветер удачи поймала участница шести олимпиад, яхтсменка Татьяна Дроздовская. Шестую гонку в «Лазер-Радиале» белоруска завершила с 8-м результатом, это ее лучший показатель в Токио. В общем зачете Дроздовская пока на 21-й позиции. Впереди еще четыре выхода на воду.