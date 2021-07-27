Олимпиада в Токио. Илья Ивашко вышел в 1/8 финала соревнований по теннису

27 июля наш спортсмен на стадии 1/16 финала встречался с казахстанцем Михаилом Кукушкиным. В мировом рейтинге теннисистов разделяет 61 позиция в пользу белоруса. Ивашко располагается на 66-й строчке, Кукушкин идет 127-м. Первый сет в упорной борьбе вырвал спортсмен из Казахстана – 7:6. Во втором белорус уже был намного увереннее – 6:3. Победитель определился в третьем сете, в котором был сильнее Ивашко – 6:3.