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Олимпиада в Токио. Илья Ивашко вышел в 1/8 финала соревнований по теннису

27 июля 2021 12:18
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Новости Беларуси. Илья Ивашко продолжает выступление в одиночном разряде Олимпийских игр в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпиада в Токио. Илья Ивашко вышел в 1/8 финала соревнований по теннису-1

27 июля наш спортсмен на стадии 1/16 финала встречался с казахстанцем Михаилом Кукушкиным. В мировом рейтинге теннисистов разделяет 61 позиция в пользу белоруса. Ивашко располагается на 66-й строчке, Кукушкин идет 127-м. Первый сет в упорной борьбе вырвал спортсмен из Казахстана – 7:6. Во втором белорус уже был намного увереннее – 6:3. Победитель определился в третьем сете, в котором был сильнее Ивашко – 6:3.

# Олимпиада 2020 # Илья Ивашко # Михаил Кукушкин # Фотофакт

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