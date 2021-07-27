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Из «Флориды» в «Аризону». Владислав Колячонок сменил команду в НХЛ

27 июля 2021 15:03
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Новости Беларуси. Белорусский защитник Владислав Колячонок в результате обмена перешел из «Флориды» в «Аризону», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Из «Флориды» в «Аризону». Владислав Колячонок сменил команду в НХЛ-1

«Пантеры» отдали «койотам» защитника Антона Строльмана, а также права на 20-летнего белоруса и право выбора во втором раунде драфта НХЛ-2024. «Флорида» взамен получила пик седьмого раунда на драфте-2023.

В минувшем сезоне Колячонок, у которого действует трехлетний контракт новичка, рассчитанный до 2023 года, начинал в минском «Динамо». В составе «зубров» он провел 46 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности -3. Затем Владислав отправился в АХЛ, где сыграл 10 поединков за «Сиракьюз» и заработал 2 (0+2) балла при коэффициенте +2.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Антон Строльман # Фотофакт

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