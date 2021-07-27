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Клуб «Нью-Джерси» сохранил права на Егора Шаранговича в НХЛ

27 июля 2021 12:21
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Новости Беларуси. Клуб НХЛ «Нью-Джерси» сделал квалификационное предложение белорусскому нападающему Егору Шаранговичу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это значит, что права на форварда останутся за «дьяволами».

Клуб «Нью-Джерси» сохранил права на Егора Шаранговича в НХЛ-1

Такие же предложения клуб сделал Куокканену, Гриру, Сенну и Студеничу.

Для Шаранговича минувший сезон стал дебютным в НХЛ. В 54 матчах он набрал 30 очков – 16 шайб и 14 передач при показателе полезности -4. Белорус финишировал десятым в голосовании по определению лучшего новичка сезона.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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