Клуб «Нью-Джерси» сохранил права на Егора Шаранговича в НХЛ

Новости Беларуси. Клуб НХЛ «Нью-Джерси» сделал квалификационное предложение белорусскому нападающему Егору Шаранговичу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это значит, что права на форварда останутся за «дьяволами».

Такие же предложения клуб сделал Куокканену, Гриру, Сенну и Студеничу.

Для Шаранговича минувший сезон стал дебютным в НХЛ. В 54 матчах он набрал 30 очков – 16 шайб и 14 передач при показателе полезности -4. Белорус финишировал десятым в голосовании по определению лучшего новичка сезона.