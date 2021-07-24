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Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов

24 июля 2021 17:29
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24 июля на Олимпийских играх в Токио были разыграны первые комплекты медалей. В некоторых видах, где определялись чемпионы, участвовали и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кроме того, наши атлеты проводили квалификацию в отдельных видах спорта.

Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-1

Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-3

Успешно стартовал в Токио боксер Александр Радионов. В непростом бою он со счетом 3:2 победил представителя Турции. Причем Экинчи даже успел побывать в нокдауне. Однако это его не смутило и он до последнего надеялся на успех. Тем не менее дальше прошел белорус. Теперь его ждет 1/8 финала.

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Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-6

Заставил понервничать своих поклонников теннисист Егор Герасимов. Он отдал первый сет французу Симону – 4:6, однако в двух следующих был сильнее – 6:3, 6:4. В третьей партии земляк уступал – 1:4, но сумел в итоге выйти сухим из воды. Теперь наш спортсмен сразится с итальянцем Фоньини. Оппонент весьма не прост. Достаточно сказать, что в мировой классификации он идет на 31-м месте. Играть будут в 1/16 финала.

Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-9

Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-11

В утренней сессии состоялась квалификация у гребцов. И женская двойка легковесная, и мужская двойка распашная не смогли напрямую попасть в полуфинал и поборются за выход в главный заезд через утешение.

Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-14

Мария Мартынова пробовала силы в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Итог – 24-я позиция в протоколе. Но следует отметить, что это не коронный вид белоруски. Основная ставка делается на стрельбу из малокалиберной винтовки из трех положений.

Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-17

Первый комплект наград разыграли велосипедисты. В мужской групповой гонке нашу страну представлял Александр Рябушенко. Итог – 66-е время дня.

Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-20

Завершали соревновательный день пловцы. Первой из двух наших представителей на водной дорожке появилась Анастасия Шкурдай.

Олимпиада в Токио. Итоги соревновательного дня и результаты белорусов-23

Брестчанка вплотную приблизилась к национальному рекорду. Итоговое время – 56,99 секунды. Этого хватило, чтобы стать третьей в заплыве и выйти в полуфинал.

Белоруска Анастасия Шкурдай стала третьей в квалификации по плаванью и вышла в полуфинал

Илья Шиманович также пробился в 1/2, но сделал это, что называется, на тоненького, с 9-м результатом. Впрочем, и Шиманович, и Шкурдай являются олимпийскими дебютантами.

# Олимпиада 2020 # Александр Радионов # Нечат Экинчи # Егор Герасимов # Жиль Симон # Фабио Фоньини # Мария Мартынова # Александр Рябушенко # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Фотофакт

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