Олимпиада в Токио. Китаянка Хоу Чжихуэй стала чемпионкой по тяжёлой атлетике в весе до 49 кг

На Играх в Токио с завидным постоянством продолжают обновляться олимпийские рекорды. Сразу три высших достижения переписала Хоу Чжихуэй, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она стала чемпионкой в тяжелой атлетике в весовой категории до 49 килограммов. В рывке ее результат – 94 килограмма. Это первый рекорд. В толчке азиатка зафиксировала 116 килограммов. Это второе достижение. Итоговая сумма составила 210 килограммов. И это третий олимпийский рекорд.