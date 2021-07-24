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Олимпиада в Токио. Китаянка Хоу Чжихуэй стала чемпионкой по тяжёлой атлетике в весе до 49 кг

24 июля 2021 16:11
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На Играх в Токио с завидным постоянством продолжают обновляться олимпийские рекорды. Сразу три высших достижения переписала Хоу Чжихуэй, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Олимпиада в Токио. Китаянка Хоу Чжихуэй стала чемпионкой по тяжёлой атлетике в весе до 49 кг -1

Она стала чемпионкой в тяжелой атлетике в весовой категории до 49 килограммов. В рывке ее результат – 94 килограмма. Это первый рекорд. В толчке азиатка зафиксировала 116 килограммов. Это второе достижение. Итоговая сумма составила 210 килограммов. И это третий олимпийский рекорд.

# Олимпиада 2020 # Хоу Чжихуэй # Фотофакт

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