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Олимпиада в Токио. Белорусская гребчиха Татьяна Климович отобралась в четвертьфинал: «Довольна своим выступлением»

23 июля 2021 11:27
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Новости Беларуси. В стартовый день Олимпийских игр в Токио сборная Беларуси приняла участие в двух видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми из нашей команды в борьбу за награды вступили представители академической гребли. У женщин в классе лодок-одиночек состоялись квалификационные заезды. Белоруска Татьяна Климович в своем показала второй результат, 7 минут 51 секунда, и отобралась в четвертьфинал турнира. Заезды этой стадии состоятся 26 июля.

Олимпиада в Токио. Белорусская гребчиха Татьяна Климович отобралась в четвертьфинал: «Довольна своим выступлением»-1

Татьяна Климович, представительница Беларуси в академической гребле на Олимпийских играх в Токио:
Сегодня я довольна своим выступлением. С задачей, которая передо мной стояла, мы с тренером ставили, я справилась. Чувствуется очень сильно поддержка родных, близких, знакомых и незнакомых мне людей – это очень приятно и поддерживает. Поэтому с задачами пока справляемся.

Кроме Татьяны Климович, в этом виде спорта нашу страну представляют Елена Фурман и Инна Никулина в заездах двоек парных, а также Дмитрий Фурман и Сергей Володько – они выступают в стартах мужских двоек распашных.

# Олимпиада 2020 # Татьяна Климович # Елена Фурман # Инна Никулина # Дмитрий Фурман # Сергей Володько # Фотофакт

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