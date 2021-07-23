Олимпиада в Токио. Белорусская гребчиха Татьяна Климович отобралась в четвертьфинал: «Довольна своим выступлением»

Новости Беларуси. В стартовый день Олимпийских игр в Токио сборная Беларуси приняла участие в двух видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми из нашей команды в борьбу за награды вступили представители академической гребли. У женщин в классе лодок-одиночек состоялись квалификационные заезды. Белоруска Татьяна Климович в своем показала второй результат, 7 минут 51 секунда, и отобралась в четвертьфинал турнира. Заезды этой стадии состоятся 26 июля.