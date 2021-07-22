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Баскетбол. Молодёжная сборная Беларуси вышла в 1/2 Кубка вызова

22 июля 2021 18:53
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси U-20 по баскетболу досрочно вышла в полуфинал европейского Кубка вызова. Этот турнир – аналог молодежного чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Молодёжная сборная Беларуси вышла в 1/2 Кубка вызова-1

Подопечные Георгия Кондрусевича выиграли два поединка на старте соревнований и гарантировали себе место в 1/2. В дебютном матче белорусы разгромили сверстников из Косово – 101:60, а после одолели команду Словакии – 71:64.

# Баскетбол # Георгий Кондрусевич # Фотофакт

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