Баскетбол. Молодёжная сборная Беларуси вышла в 1/2 Кубка вызова

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси U-20 по баскетболу досрочно вышла в полуфинал европейского Кубка вызова. Этот турнир – аналог молодежного чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Георгия Кондрусевича выиграли два поединка на старте соревнований и гарантировали себе место в 1/2. В дебютном матче белорусы разгромили сверстников из Косово – 101:60, а после одолели команду Словакии – 71:64.