Футбол. Итоги матчей второго раунда в Лиге конференций

Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы стартовали в Лиге конференций. Синхронно матчи второго квалификационного раунда начали сразу три наши команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Результаты встреч полярные.

БАТЭ гостил у «Динамо-Батуми». Первый тайм выдался безголевым, а вот во втором борисовчанам удалось отличиться: на 83-й минуте счет открыл Николай Сигневич. Этот мяч и стал победным – 1:0.

А вот в Пльзене, где встречались брестское «Динамо» и местная «Виктория», события разворачивались быстрее. Уже в первом тайме были зафиксированы два гола. Правда, оба за авторством чешских футболистов. Во второй половине встречи брестчане усилиями Шестюка смогли сократить отставание, а больше счет не менялся – 1:2, поражение «Динамо».