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Футбол. Итоги матчей второго раунда в Лиге конференций

22 июля 2021 20:37
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Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы стартовали в Лиге конференций. Синхронно матчи второго квалификационного раунда начали сразу три наши команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Результаты встреч полярные.

Футбол. Итоги матчей второго раунда в Лиге конференций-1

БАТЭ гостил у «Динамо-Батуми». Первый тайм выдался безголевым, а вот во втором борисовчанам удалось отличиться: на 83-й минуте счет открыл Николай Сигневич. Этот мяч и стал победным – 1:0.

А вот в Пльзене, где встречались брестское «Динамо» и местная «Виктория», события разворачивались быстрее. Уже в первом тайме были зафиксированы два гола. Правда, оба за авторством чешских футболистов. Во второй половине встречи брестчане усилиями Шестюка смогли сократить отставание, а больше счет не менялся – 1:2, поражение «Динамо».

Футбол. Итоги матчей второго раунда в Лиге конференций-4

Третий матч с участием белорусов принимал Копенгаген. Против одноименного клуба играл «Торпедо-БелАЗ». В первом тайме хозяева поля забили единожды, во втором – уже трижды. Оформить гол престижа подопечным Пунтуса все-таки удалось: штрафной реализовал Ойя. Тем не менее поражение: 1:4.

# Футбол Беларуси # Николай Сигневич # Александр Шестюк # Юрий Пунтус # Фабрисио Ойя # Фотофакт

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