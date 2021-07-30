Олимпиада в Токио. 30 июля будет разыгран 21 комплект наград. Белорусы представлены в 10 видах спорта

Новости Беларуси. 30 июля на Олимпиаде в Токио будет разыгран 21 комплект наград. Белорусы представлены в 10 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебютант Игр боксер Владислав Смягликов остановился в шаге от пьедестала. В четвертьфинале он не смог победить представителя Новой Зеландии. Соперник белоруса на протяжении всей встречи владел преимуществом и не упустил его до финального гонга.