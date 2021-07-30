Олимпиада в Токио. 30 июля будет разыгран 21 комплект наград. Белорусы представлены в 10 видах спорта
Новости Беларуси. 30 июля на Олимпиаде в Токио будет разыгран 21 комплект наград. Белорусы представлены в 10 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дебютант Игр боксер Владислав Смягликов остановился в шаге от пьедестала. В четвертьфинале он не смог победить представителя Новой Зеландии. Соперник белоруса на протяжении всей встречи владел преимуществом и не упустил его до финального гонга.
В итоге поражение единогласным решением судей – 0:5. По регламенту спортсмены, которые вышли в полуфинал, гарантируют себе минимум бронзовые награды Игр.
Максим Недосеков вышел в финал Олимпиады в прыжках в высоту
Дзюдоистка Марина Слуцкая завершила борьбу за награды в весовой категории свыше 78 килограммов.
Белоруска успешно прошла первый раунд, но далее ее ждала неудача. Марина также получила травму руки.
Олимпиада-2020. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С по академической гребле
Виктория Чайка не вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров. По итогам квалификации она показала 36-й результат, в финал попали восемь лучших спортсменок. Отбор выиграла представительница Болгарии.