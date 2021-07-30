Максим Недосеков вышел в финал Олимпиады в прыжках в высоту

Новости Беларуси. Максим Недосеков вышел в финал Игр в прыжках в высоту. В лучшей попытке белорус показал результат 2 метра 28 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один наш соотечественник Дмитрий Набоков остановился на отметке 2 метра 25 сантиметров и завершил борьбу за награды.

В финальной стадии за медали в прыжках в высоту у мужчин поборются 12 лучших атлетов. Она намечена на 1 августа, начало в 13:10 по минскому времени.