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Максим Недосеков вышел в финал Олимпиады в прыжках в высоту

30 июля 2021 09:09
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Новости Беларуси. Максим Недосеков вышел в финал Игр в прыжках в высоту. В лучшей попытке белорус показал результат 2 метра 28 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Недосеков вышел в финал Олимпиады в прыжках в высоту-1

Максим Недосеков вышел в финал Олимпиады в прыжках в высоту-3

Еще один наш соотечественник Дмитрий Набоков остановился на отметке 2 метра 25 сантиметров и завершил борьбу за награды.

В финальной стадии за медали в прыжках в высоту у мужчин поборются 12 лучших атлетов. Она намечена на 1 августа, начало в 13:10 по минскому времени.

# Олимпиада 2020 # Максим Недосеков # Дмитрий Набоков # Фотофакт

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