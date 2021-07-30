Олимпиада-2020. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С по академической гребле

Новости Беларуси. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С олимпийской регаты по академической гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С олимпийской регаты по академической гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем разыгрывались места с 13-го по 18-е. Итоговое время белоруски – 7 минут 39,53 секунды.
Таким образом, Татьяна Климович завершила выступление на Играх на 13-й позиции в гонках женских одиночек.