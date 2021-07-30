Прямой эфир

Олимпиада-2020. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С по академической гребле

30 июля 2021 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С олимпийской регаты по академической гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпиада-2020. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С по академической гребле-1

В нем разыгрывались места с 13-го по 18-е. Итоговое время белоруски – 7 минут 39,53 секунды.

Олимпиада-2020. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С по академической гребле-4

Таким образом, Татьяна Климович завершила выступление на Играх на 13-й позиции в гонках женских одиночек.

# Олимпиада 2020 # Татьяна Климович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. Белорусские клубы завершили выступление на стадии второго раунда квалификации Лиги конференций
30 июля 2021 08:43

Футбол. Белорусские клубы завершили выступление на стадии второго раунда квалификации Лиги конференций

Футбол. «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ и «Шахтёр» покинули Еврокубок
29 июля 2021 21:18

Футбол. «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ и «Шахтёр» покинули Еврокубок

Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он
29 июля 2021 20:48

Китайский тяжелоатлет на Олимпийских играх обновил сразу три мировых рекорда. Прежние установил тоже он