Олимпиада-2020. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С по академической гребле

Новости Беларуси. Татьяна Климович заняла 1 место в финале С олимпийской регаты по академической гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем разыгрывались места с 13-го по 18-е. Итоговое время белоруски – 7 минут 39,53 секунды.