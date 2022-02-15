Макар Митрофанов из-за травмы не выступит в квалификации акробатических прыжков на Олимпиаде
Новости Беларуси. 9 комплектов медалей будут разыграны 15 февраля на Играх в Пекине. Белорусские спортсмены выступят в четырех видах соревновательной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Близится к развязке мужская биатлонная эстафета.
Отметим, что сборная Беларуси практически все время была в числе лидеров, но неудачная стрельба на 6-м огневом рубеже перечеркнула надежду на медаль.
В фигурном катании девушки выступят с короткой программой. Беларусь представит Виктория Сафонова. Она стартует 16-й. Пропуск в произвольный танец получат 24 сильнейшие спортсменки. Но если в их числе окажется россиянка Камила Валиева, то их станет 25.
В командной гонке преследования выступят конькобежки. Им предстоит посражаться с представительницами Польши. Это финал D. От нас побегут Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Марина Зуева.
Ну и, конечно, фристайл. Борьбу за награды начнут мужчины. В расписании – квалификация. В финал попадут 12 лучших воздушных акробатов. Здесь у нас потеря. Макар Митрофанов получил травму на тренировке и не сможет принять участие в турнире.