Макар Митрофанов из-за травмы не выступит в квалификации акробатических прыжков на Олимпиаде

Новости Беларуси. 9 комплектов медалей будут разыграны 15 февраля на Играх в Пекине. Белорусские спортсмены выступят в четырех видах соревновательной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Близится к развязке мужская биатлонная эстафета.

Отметим, что сборная Беларуси практически все время была в числе лидеров, но неудачная стрельба на 6-м огневом рубеже перечеркнула надежду на медаль.

В фигурном катании девушки выступят с короткой программой. Беларусь представит Виктория Сафонова. Она стартует 16-й. Пропуск в произвольный танец получат 24 сильнейшие спортсменки. Но если в их числе окажется россиянка Камила Валиева, то их станет 25.