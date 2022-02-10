Олимпиада в Пекине. Белоруска Марина Зуева заняла 9-е место на дистанции 5000 метров

Новости Беларуси. В шестой соревновательный день на Играх в Пекине наша страна представлена в трех видах программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В шестой соревновательный день на Играх в Пекине наша страна представлена в трех видах программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марина Зуева пробовала силы на дистанции 5 000 метров. Это коронная дисциплина у нашей спортсменки, на ней делался основной упор при подготовке. В итоге белоруска финишировала девятой.
Читайте также:
Тренер фигуриста Милюкова: Константин катался очень достойно, это был его лучший прокат за сезон
Белорусский фигурист Константин Милюков на ОИ: оцениваю своё выступление хорошо, все спортсмены очень сильные
Антон Смольский о серебре на ОИ: медаль тяжелее, чем кажется, во всех смыслах. Безумно рад её получить