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Олимпиада в Пекине. Белоруска Марина Зуева заняла 9-е место на дистанции 5000 метров

10 февраля 2022 15:02
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Новости Беларуси. В шестой соревновательный день на Играх в Пекине наша страна представлена в трех видах программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпиада в Пекине. Белоруска Марина Зуева заняла 9-е место на дистанции 5000 метров-1

Марина Зуева пробовала силы на дистанции 5 000 метров. Это коронная дисциплина у нашей спортсменки, на ней делался основной упор при подготовке. В итоге белоруска финишировала девятой.

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# Зимняя Олимпиада # Марина Зуева # Фотофакт

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