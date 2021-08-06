Олимпиада. Как белорусы боролись за медали? Итоги 15-го дня
Новости Беларуси. Медальный дуплет белорусских борцов – серебро Магомедхабиба Кадимагомедова и бронза Ванессы Колодинской – если не самое запоминающееся для нас событие нынешних Игр, то одно из уже точно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мы поздравляем медалистов и желаем им новых свершений.
Начнем с гимнастики. Грации только начали поход за наградами. 6 августа прошла квалификация в индивидуальном многоборье. Результаты белорусок обнадеживают: обе наши спортсменки вышли в финал. Причем в промежуточном протоколе Алина Горносько идет четвертой, а Анастасия Салос – пятой. Как мы понимаем, для завоевания медалей нужно добавлять.
А вот в женском пятиборье награды уже разыграны. Анастасия Прокопенко показала 8-й результат. Ее подруга по команде Ольга Силкина финишировала 18-й. Мужская часть программы завершится 7 августа. Здесь на третьем промежуточном месте идет Илья Полозков.
Белорусские гребцы успешно преодолели квалификацию и вышли в полуфинал. 7 августа будем переживать за три наших экипажа. В 1/2 выступят мужская и женская байдарки-четверки, а также женское каноэ-двойка.
В спортивной ходьбе марафонец Дмитрий Дюбин завершил дистанцию на 22-м месте, преодолев 50 километров за 4 часа и 25 секунд. Победил представитель Польши. В женской спортивной ходьбе на 20 километров финишировали три наших спортсменки. Анастасия Раровская заняла 23-е место, Анна Драбеня – 31-е, Виктория Ращупкина – 49-е.