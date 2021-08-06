На ОИ столкнулись две велогонщицы. Одна из них получила переломы рёбер и ключицы

События олимпийского Токио. Анастасия Подлипская собрала в дайджест интересные факты и то, что, возможно, осталось вами незамеченным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Токио зафиксировали рекордный рост заражений коронавирусом. Это связывают с Олимпиадой. Суточный прирост новых случаев превысил 5 000. На данный момент организаторы объявили о 29 новых положительных тестах. Причем в этот список не вошли спортсмены, но попали волонтеры, журналисты и персонал. Вирус уже повлиял на распределение медалей по крайней мере в одном виде спорта. Двукратный чемпион мира и бронзовый призер прошлой Олимпиады американский прыгун с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест и был отстранен от соревнований.

Велогонщицу из Нидерландов унесли на носилках после столкновения. Инцидент произошел на треке во время первого четвертьфинального заезда в дисциплине кейрин. Лорин ван Риссен столкнулась со спортсменкой из Великобритании Кэти Марчант. Последняя смогла финишировать пятой, в то время как для представительницы Нидерландов все закончилось плачевно. Она получила перелом ребер, ключицы и ушиб легкого.

Олимпийский турнир по боксу завершится 8 августа, но для команды России точка поставлена уже 6 августа. И не самая красивая. Пала легенда. Поражение потерпел Муслим Гаджимагомедов, который был повержен впервые за четыре года. Россиянин по турнирной сетке двигался очень уверенно вплоть до финала. Крепким и не расколотым орешком оказался представитель Кубы. Он сильнее 5:0. У Гаджимагомедова серебро.