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Теннис. Илья Ивашко покидает турнир в США

06 августа 2021 21:17
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Новости Беларуси. Илья Ивашко завершил выступление на крупном теннисном турнире категории ATP 500 в Вашингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не по зубам белорусу оказался четвертьфинал.

Теннис. Илья Ивашко покидает турнир в США-1

В поединке 1/8 наш спортсмен в двух сетах уступил американцу Маккензи Макдональду 4:6, 4:6. Хотя изначально больше шансов на продолжение борьбы имел наш земляк. Взять хотя бы рейтинг: белорус в мире занимает 65-е место, а его визави – 107-е. Но дальше идет американец.

Тем не менее Ивашко может занести себе в актив этот турнир. Вспомнить хотя бы победу над 21-й ракеткой планеты Григором Димитровым.

# Теннис # Илья Ивашко # Маккензи Макдональд # Григор Димитров # Фотофакт

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