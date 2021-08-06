Теннис. Илья Ивашко покидает турнир в США

Новости Беларуси. Илья Ивашко завершил выступление на крупном теннисном турнире категории ATP 500 в Вашингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не по зубам белорусу оказался четвертьфинал.

В поединке 1/8 наш спортсмен в двух сетах уступил американцу Маккензи Макдональду 4:6, 4:6. Хотя изначально больше шансов на продолжение борьбы имел наш земляк. Взять хотя бы рейтинг: белорус в мире занимает 65-е место, а его визави – 107-е. Но дальше идет американец.

Тем не менее Ивашко может занести себе в актив этот турнир. Вспомнить хотя бы победу над 21-й ракеткой планеты Григором Димитровым.