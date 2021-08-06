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Медальный зачёт 15-го дня Олимпиады. Американцы сокращают отставание, а Китай по-прежнему первый

06 августа 2021 21:23
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Новости Беларуси. Традиционный медальный зачет. На вершине по-прежнему китайцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но борьба за чемпионство обостряется. Теперь превосходство азиатов не выглядит таким уж подавляющим.

Медальный зачёт 15-го дня Олимпиады. Американцы сокращают отставание, а Китай по-прежнему первый-1

Американцы под конец Игр набрали фантастическую скорость и с каждым днем сокращают отставание. Третьими идут японцы. Белорусы – 43-и.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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