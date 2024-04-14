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«Олимпиада – это обычные соревнования». Чего ждать от белорусских вольников на Играх в Париже?

14 апреля 2024 18:16
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В олимпийский год олимпийская гонка буквально содрогает всю планету. Еще одни сильные люди мира, борцы, втянуты в этот водоворот. На прошлой неделе в Азербайджане прошел европейский квалификационный турнир именно для них.

Условия жесткие, обладатели пропусков только финалисты. Наши вольники смогли порадовать и себя, и страну. Ребята завоевали четыре билетика в Париж. Арыйан Тютрин, Магомедхабиб Кадимагомедов, Александр Гуштын и Денис Хроменков, у которого появился второй шанс взобраться на олимп.

Именно Хроменков и главный тренер Иван Янковский были приглашены в студию программы «Спорттаймер».

Олимпиада – это обычные соревнования: те же люди, у всех две руки и две ноги

Юлия Силипицкая, СТВ:
Что не сложилось там?

«Олимпиада – это обычные соревнования». Чего ждать от белорусских вольников на Играх в Париже?-1

Денис Хроменков, обладатель олимпийской лицензии (вольная борьба):
Психологически, наверное, относился сильно трепетно. Надо попроще относиться. Олимпиада – это обычные соревнования. Те же люди, у всех две руки, две ноги. Были горечь и огорчение, что не хотелось на тренировки ходить. Недели три не приходил и не было желания особого. Пустота была, расстройство.

Юлия Силипицкая:
Для тебя это тоже была первая Олимпиада. Сейчас, если поедешь, какие ошибки не будешь делать?

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Понимаем, что просто надо выходить и делать свою работу. Спокойно то, что умеешь, то и делать. Ничего не выдумывать. Когда начинаешь экспериментировать, ни к чему хорошему это не приведет. Какой-нибудь прием, который не делаешь, «я его хочу сделать», который не готовил.

Денис Хроменков:
От большого желания допускаются какие-то оплошности и ошибки. Не быть подверженным лишним эмоциям, не давать им брать верх над собой. Буду в этот раз немного по-другому все-таки.

Квалификация удалась – четыре лицензии

«Олимпиада – это обычные соревнования». Чего ждать от белорусских вольников на Играх в Париже?-4

Юлия Силипицкая:
Первый квалификационный турнир удался.

Иван Янковский:
Более чем. Четыре лицензии – это очень хороший результат. Очень качественная борьба у ребят была. Две [лицензии – прим. ред.] еще впереди. Будем работать, у нас мировой турнир через месяц.

Юлия Силипицкая:
Ребята поедут опять или новые? Как главный тренер как считаешь, надо вести этих же ребят, Скрябина и Хамцова?

Иван Янковский:
Сейчас после травмы восстанавливается Погосян, если восстановится, его мы повезем.

Юлия Силипицкая:
Двоих нельзя?

«Олимпиада – это обычные соревнования». Чего ждать от белорусских вольников на Играх в Париже?-7

Иван Янковский:
Нет, только один спортсмен. Скрябин заслужил еще один шанс. Сейчас на европейском турнире он уступил трехкратному чемпиону мира, азербайджанскому спортсмену. Судейство по отношению к нашим ребятам было хорошее, никого там не ущемляли.

На чемпионате мира было допущено много ошибок

Юлия Силипицкая:
Этот старт был самым успешным за последний год, твоим как главного тренера. Секрет. Что ты сделал?

Иван Янковский:
После чемпионата мира я увидел у ребят хорошую реакцию. Они проиграли чемпионат мира, было допущено много ошибок на ковре. Но эта реакция и желание реабилитироваться у них действительно были. И это было видно на тренировках.

Подробности в видеоматериале.

# Борьба # Юлия Силипицкая # Денис Хроменков # Иван Янковский

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