«Олимпиада – это обычные соревнования». Чего ждать от белорусских вольников на Играх в Париже?

В олимпийский год олимпийская гонка буквально содрогает всю планету. Еще одни сильные люди мира, борцы, втянуты в этот водоворот. На прошлой неделе в Азербайджане прошел европейский квалификационный турнир именно для них. Условия жесткие, обладатели пропусков только финалисты. Наши вольники смогли порадовать и себя, и страну. Ребята завоевали четыре билетика в Париж. Арыйан Тютрин, Магомедхабиб Кадимагомедов, Александр Гуштын и Денис Хроменков, у которого появился второй шанс взобраться на олимп. Именно Хроменков и главный тренер Иван Янковский были приглашены в студию программы «Спорттаймер». Олимпиада – это обычные соревнования: те же люди, у всех две руки и две ноги Юлия Силипицкая, СТВ:

Что не сложилось там?

Денис Хроменков, обладатель олимпийской лицензии (вольная борьба):

Психологически, наверное, относился сильно трепетно. Надо попроще относиться. Олимпиада – это обычные соревнования. Те же люди, у всех две руки, две ноги. Были горечь и огорчение, что не хотелось на тренировки ходить. Недели три не приходил и не было желания особого. Пустота была, расстройство. Юлия Силипицкая:

Для тебя это тоже была первая Олимпиада. Сейчас, если поедешь, какие ошибки не будешь делать? Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Понимаем, что просто надо выходить и делать свою работу. Спокойно то, что умеешь, то и делать. Ничего не выдумывать. Когда начинаешь экспериментировать, ни к чему хорошему это не приведет. Какой-нибудь прием, который не делаешь, «я его хочу сделать», который не готовил. Денис Хроменков:

От большого желания допускаются какие-то оплошности и ошибки. Не быть подверженным лишним эмоциям, не давать им брать верх над собой. Буду в этот раз немного по-другому все-таки. Квалификация удалась – четыре лицензии

Юлия Силипицкая:

Первый квалификационный турнир удался. Иван Янковский:

Более чем. Четыре лицензии – это очень хороший результат. Очень качественная борьба у ребят была. Две [лицензии – прим. ред.] еще впереди. Будем работать, у нас мировой турнир через месяц. Юлия Силипицкая:

Ребята поедут опять или новые? Как главный тренер как считаешь, надо вести этих же ребят, Скрябина и Хамцова? Иван Янковский:

Сейчас после травмы восстанавливается Погосян, если восстановится, его мы повезем. Юлия Силипицкая:

Двоих нельзя?