«Олимпиада – это обычные соревнования». Чего ждать от белорусских вольников на Играх в Париже?
В олимпийский год олимпийская гонка буквально содрогает всю планету. Еще одни сильные люди мира, борцы, втянуты в этот водоворот. На прошлой неделе в Азербайджане прошел европейский квалификационный турнир именно для них.
Условия жесткие, обладатели пропусков только финалисты. Наши вольники смогли порадовать и себя, и страну. Ребята завоевали четыре билетика в Париж. Арыйан Тютрин, Магомедхабиб Кадимагомедов, Александр Гуштын и Денис Хроменков, у которого появился второй шанс взобраться на олимп.
Именно Хроменков и главный тренер Иван Янковский были приглашены в студию программы «Спорттаймер».
Олимпиада – это обычные соревнования: те же люди, у всех две руки и две ноги
Юлия Силипицкая, СТВ:
Что не сложилось там?
Денис Хроменков, обладатель олимпийской лицензии (вольная борьба):
Психологически, наверное, относился сильно трепетно. Надо попроще относиться. Олимпиада – это обычные соревнования. Те же люди, у всех две руки, две ноги. Были горечь и огорчение, что не хотелось на тренировки ходить. Недели три не приходил и не было желания особого. Пустота была, расстройство.
Юлия Силипицкая:
Для тебя это тоже была первая Олимпиада. Сейчас, если поедешь, какие ошибки не будешь делать?
Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Понимаем, что просто надо выходить и делать свою работу. Спокойно то, что умеешь, то и делать. Ничего не выдумывать. Когда начинаешь экспериментировать, ни к чему хорошему это не приведет. Какой-нибудь прием, который не делаешь, «я его хочу сделать», который не готовил.
Денис Хроменков:
От большого желания допускаются какие-то оплошности и ошибки. Не быть подверженным лишним эмоциям, не давать им брать верх над собой. Буду в этот раз немного по-другому все-таки.
Квалификация удалась – четыре лицензии
Юлия Силипицкая:
Первый квалификационный турнир удался.
Иван Янковский:
Более чем. Четыре лицензии – это очень хороший результат. Очень качественная борьба у ребят была. Две [лицензии – прим. ред.] еще впереди. Будем работать, у нас мировой турнир через месяц.
Юлия Силипицкая:
Ребята поедут опять или новые? Как главный тренер как считаешь, надо вести этих же ребят, Скрябина и Хамцова?
Иван Янковский:
Сейчас после травмы восстанавливается Погосян, если восстановится, его мы повезем.
Юлия Силипицкая:
Двоих нельзя?
Иван Янковский:
Нет, только один спортсмен. Скрябин заслужил еще один шанс. Сейчас на европейском турнире он уступил трехкратному чемпиону мира, азербайджанскому спортсмену. Судейство по отношению к нашим ребятам было хорошее, никого там не ущемляли.
На чемпионате мира было допущено много ошибок
Юлия Силипицкая:
Этот старт был самым успешным за последний год, твоим как главного тренера. Секрет. Что ты сделал?
Иван Янковский:
После чемпионата мира я увидел у ребят хорошую реакцию. Они проиграли чемпионат мира, было допущено много ошибок на ковре. Но эта реакция и желание реабилитироваться у них действительно были. И это было видно на тренировках.
Подробности в видеоматериале.