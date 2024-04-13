Стали известны победительницы и призёры турнира по гандболу «Стремительный мяч» среди девушек

В столичном спорткомплексе РЦОР по гандболу завершились республиканские соревнования «Стремительный мяч» среди девушек. Турнир проводится при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В столичном спорткомплексе РЦОР по гандболу завершились республиканские соревнования «Стремительный мяч» среди девушек. Турнир проводится при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Стремительный мяч» – это смотр гандбольного резерва. Соревнования, на которых начинающие талантливые спортсменки празднуют свои первые успехи. Сегодня, 13 апреля, в финальном противостоянии сошлись команды из Новополоцка и Гродно. Юные гандболистки СДЮШОР № 2 города Новополоцка разгромили СДЮШОР «Городничанка» – 24:14 – и стали обладателями почетного трофея. В матче за третье место брестский областной клуб «Виктория» выиграл у Минского областного гандбольного клуба со счетом 15:13 и завоевал бронзовые награды.