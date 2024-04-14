8 тысяч деревьев! Белорусские спортсмены внесли свой вклад в озеленение страны
Национальный олимпийский комитет, точнее, его представители, а также известные всему миру спортсмены, функционеры и ветераны внесли свой посильный вклад в озеленение страны. В Логойском районе было посажено около 8 тысяч сосен и елей руками олимпиоников разных лет. Причем всем им пришлось овладеть техникой посадки, а перед этим пройти инструктаж, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Оказывается, борцы не только могут делать быстрые захваты и катить. В посадке деревьев нужны последовательные действия и математическая точность. Корневая шейка – ориентир. У старшего тренера Василисы Марзалюк и председателя федерации Алима Селимова работа очень слажена, они, как механизм в часах, уже третий год садят лес.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Дерево посадили, дом построили, детей родили.
Василиса Марзалюк, старший тренер сборной Беларуси по борьбе:
Еще ждем новые медали, уже в этом году Олимпийские игры. Сажаем деревья с позитивными мыслями об Олимпиаде.
Василиса Марзалюк:
Спорт учит и дисциплине и достаточно быстро перенимать навыки. Думаю, спортсмены – одни из самых патриотичных людей в нашей стране и везде. Поэтому у нас все и получается хорошо. В прошлом году мы тоже вместе сажали, надеемся, что скоро вырастут деревушки наши.
Алим Селимов:
Первый шаг сделан. Мы сегодня собрались, посадили деревья для будущего нашего поколения и мечты – удачного выступления на Олимпийских играх. В этом году очень надеемся, что ребята смогут поднять наш флаг, который нам, к сожалению, запретили там. Но мы его все равно поднимем дай бог.
Иван Тихон со своей врожденной интеллигентностью каждую сосенку нежно переносит в землю, он знает подход к росткам. Между сосенками и ель надо посадить.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетике:
Мы должны не только показывать пример. Показывали и показываем. Мы созрели, понимаем это, осознанно это делаем. А молодое поколение, думаю, 100 % примет эту эстафету и точно так же приумножит эти достижения.
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