8 тысяч деревьев! Белорусские спортсмены внесли свой вклад в озеленение страны

Национальный олимпийский комитет, точнее, его представители, а также известные всему миру спортсмены, функционеры и ветераны внесли свой посильный вклад в озеленение страны. В Логойском районе было посажено около 8 тысяч сосен и елей руками олимпиоников разных лет. Причем всем им пришлось овладеть техникой посадки, а перед этим пройти инструктаж, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Оказывается, борцы не только могут делать быстрые захваты и катить. В посадке деревьев нужны последовательные действия и математическая точность. Корневая шейка – ориентир. У старшего тренера Василисы Марзалюк и председателя федерации Алима Селимова работа очень слажена, они, как механизм в часах, уже третий год садят лес.

Василиса Марзалюк, старший тренер сборной Беларуси по борьбе: Еще ждем новые медали, уже в этом году Олимпийские игры. Сажаем деревья с позитивными мыслями об Олимпиаде.

Василиса Марзалюк:

Спорт учит и дисциплине и достаточно быстро перенимать навыки. Думаю, спортсмены – одни из самых патриотичных людей в нашей стране и везде. Поэтому у нас все и получается хорошо. В прошлом году мы тоже вместе сажали, надеемся, что скоро вырастут деревушки наши.

Алим Селимов:

Первый шаг сделан. Мы сегодня собрались, посадили деревья для будущего нашего поколения и мечты – удачного выступления на Олимпийских играх. В этом году очень надеемся, что ребята смогут поднять наш флаг, который нам, к сожалению, запретили там. Но мы его все равно поднимем дай бог.