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Смольский выиграл общий зачёт Кубка Содружества. Президент направил поздравление биатлонисту

14 апреля 2024 14:20
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Обладателем главного трофея розыгрыша Кубка Содружества по биатлону стал белорус Антон Смольский. Искренние поздравления с блестящей победой спортсмену направил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смольский выиграл общий зачёт Кубка Содружества. Президент направил поздравление биатлонисту-1

Александр Лукашенко отметил, что победа, добытая в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими российскими биатлонистами, стала результатом упорной работы.

Смольский выиграл общий зачёт Кубка Содружества. Президент направил поздравление биатлонисту-4

Заключительной гонкой четвертого этапа турнира, который принял Мурманск, стал мужской масс-старт. Перед финальной гонкой сезона в числе лидеров оказались наш Антон Смольский и россиянин Эдуард Латыпов. Белорусский биатлонист опережал соперников вплоть до последнего круга, но удержать лидерство не удалось. Наш спортсмен пришел к финишу третьим. Тем не менее Антон Смольский стал победителем общего зачета гонок с массовым стартом и впервые в карьере завоевал Кубок Содружества.

# Биатлон # Антон Смольский # Александр Лукашенко

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