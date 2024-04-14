Смольский выиграл общий зачёт Кубка Содружества. Президент направил поздравление биатлонисту

Заключительной гонкой четвертого этапа турнира, который принял Мурманск, стал мужской масс-старт. Перед финальной гонкой сезона в числе лидеров оказались наш Антон Смольский и россиянин Эдуард Латыпов. Белорусский биатлонист опережал соперников вплоть до последнего круга, но удержать лидерство не удалось. Наш спортсмен пришел к финишу третьим. Тем не менее Антон Смольский стал победителем общего зачета гонок с массовым стартом и впервые в карьере завоевал Кубок Содружества.