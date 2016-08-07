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Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей

07 августа 2016 16:03
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Новости Беларуси. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Александр Бурый выбыли из олимпийской гонки в 1/16 финала мужского парного разряда в Рио. Нашему дуэту противостояли австрийские теннисисты Оливер Марач и Александр Пейя. Игра была ровной, но ее исход решился в двух сетах – 6:7, 5:7 – не в нашу пользу. 

Максим Мирный, теннисист (в интервью «Прессболу»):
Коль мы уже проиграли, будем довольствоваться пресловутым понятием «главное не победа, а участие». Уже ничего не попишешь. Мы находились в хорошем расположении духа, бились и были близки к победе. Обидно.

Обидно, конечно, и всем поклонникам Максима. В качестве утешительно приза для них мы собрали из соцсетей фотографии, на которых теннисист успел «засветиться» в Рио.

Но начнем, пожалуй, чуть-чуть раньше. Вот Максима Мирного в аэропорту в Минске провожает на Олимпиаду мама Татьяна Васильевна. Рядом его младший брат Пётр.

Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей -1

А это уже бразильский аэропорт. Теннисист и его отец Николай Николаевич – случайно или нет? – встретились с Томасом Бахом, главой МОК.   

Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей -4

Не заставили себя ждать и фотографии из Олимпийской деревни. На них Максим Мирный, Александр Бурый и Николай Николавич Мирный. 

Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей -7

«Встреча с друзьями в Олимпийской деревне», – так подписана следующая фотография.

Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей -10

На этом снимке уже встреча двух олимпийских чемпионов: Максима Мирного (теннисный микст, 2012) и Сергея Бубки (прыжки с шестом, 1988).

Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей -13

У баскетболистки Елены Левченко тоже есть шанс стать олимпийской чемпионкой, в Рио. Стартовый матч с японками наши девушки проиграли, но не все потеряно – впереди игра с француженками.

Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей -16

А это Макс и компания на церемонии открытия Игр-2016 в объективе Сергея Володько, члена белорусской национальной команды по академической гребле. 

Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей -19

И напоследок – отличный бразильский пейзаж от Николая Николаевича Мирного!

Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей -22

# Максим Мирный # Фотофакт # Олимпиада 2016

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