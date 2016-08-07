Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей
Новости Беларуси. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Александр Бурый выбыли из олимпийской гонки в 1/16 финала мужского парного разряда в Рио. Нашему дуэту противостояли австрийские теннисисты Оливер Марач и Александр Пейя. Игра была ровной, но ее исход решился в двух сетах – 6:7, 5:7 – не в нашу пользу.
Максим Мирный, теннисист (в интервью «Прессболу»):
Коль мы уже проиграли, будем довольствоваться пресловутым понятием «главное не победа, а участие». Уже ничего не попишешь. Мы находились в хорошем расположении духа, бились и были близки к победе. Обидно.
Обидно, конечно, и всем поклонникам Максима. В качестве утешительно приза для них мы собрали из соцсетей фотографии, на которых теннисист успел «засветиться» в Рио.
Но начнем, пожалуй, чуть-чуть раньше. Вот Максима Мирного в аэропорту в Минске провожает на Олимпиаду мама Татьяна Васильевна. Рядом его младший брат Пётр.
А это уже бразильский аэропорт. Теннисист и его отец Николай Николаевич – случайно или нет? – встретились с Томасом Бахом, главой МОК.
Не заставили себя ждать и фотографии из Олимпийской деревни. На них Максим Мирный, Александр Бурый и Николай Николавич Мирный.
«Встреча с друзьями в Олимпийской деревне», – так подписана следующая фотография.
На этом снимке уже встреча двух олимпийских чемпионов: Максима Мирного (теннисный микст, 2012) и Сергея Бубки (прыжки с шестом, 1988).
У баскетболистки Елены Левченко тоже есть шанс стать олимпийской чемпионкой, в Рио. Стартовый матч с японками наши девушки проиграли, но не все потеряно – впереди игра с француженками.
А это Макс и компания на церемонии открытия Игр-2016 в объективе Сергея Володько, члена белорусской национальной команды по академической гребле.
И напоследок – отличный бразильский пейзаж от Николая Николаевича Мирного!