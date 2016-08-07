Максим Мирный на Олимпиаде в Рио: обзор соцсетей

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Александр Бурый выбыли из олимпийской гонки в 1/16 финала мужского парного разряда в Рио. Нашему дуэту противостояли австрийские теннисисты Оливер Марач и Александр Пейя. Игра была ровной, но ее исход решился в двух сетах – 6:7, 5:7 – не в нашу пользу.

Максим Мирный, теннисист (в интервью «Прессболу»):

Коль мы уже проиграли, будем довольствоваться пресловутым понятием «главное не победа, а участие». Уже ничего не попишешь. Мы находились в хорошем расположении духа, бились и были близки к победе. Обидно.

Обидно, конечно, и всем поклонникам Максима. В качестве утешительно приза для них мы собрали из соцсетей фотографии, на которых теннисист успел «засветиться» в Рио.

Но начнем, пожалуй, чуть-чуть раньше. Вот Максима Мирного в аэропорту в Минске провожает на Олимпиаду мама Татьяна Васильевна. Рядом его младший брат Пётр.