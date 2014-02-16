Олимпиада-2014 в Сочи. Шведы – чемпионы лыжной эстафеты. У сборной России – «серебро»

Новости Олимпиады. Мужская сборная Швеции (Ларс Нельсон, Даниэль Риккардссон, Юхан Ольссон, Маркус Хельнер) завоевала «золото» в лыжной эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Сочи. Дистанцию в 10 км лыжники преодолели за 1 час 28 минут 42,0.

Сборная России (Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков и Максим Вылегжанин), уступив 27,3 секунды сборной Швеции, стала обладательницей серебряной медали. К слову, это первая олимпийская медаль российских лыжников в мужской эстафете с 1988 года.

Третье место у команды Франции (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Робин Дювийяр, Иван Перильа-Бойто). Французские лыжники отстали от чемпионов гонки на 31,9 секунды.

Беларусь в лыжной эстафете представляли Михаил Семенов, Александр Лазуткин, Алексей Иванов и Сергей Долидович. По результатам 4-ех этапов эстафеты, белорусы финишировали 14-ыми. Наши лыжники преодолели дистанцию за 1:34:40.1, уступив победителю 5:58.1.

В программу Олимпийских зимних игр включено 12 видов соревнований по лыжным гонкам: 6 среди мужчин и 6 среди женщин. Это индивидуальные гонки и гонки с общим стартом, скиатлон, эстафета, индивидуальный и командный спринт. Эстафета. Соревнуются команды, состоящие из четырех спортсменов. Первый и второй этапы бегут классическим стилем, а третий и четвертый этапы — свободным. У женщин длина этапа составляет 5 км, у мужчин — 10 км. Эстафета начинается с общего старта. Передача эстафеты происходит в специально отмеченной зоне на стадионе через касание участниками друг друга. Победителем становится команда, которая первая пересекает линию финиша после завершения 4-го этапа. Подробнее читайте здесь.

Олимпиада – это маленькая жизнь. Там и спортивные победы, и интересные эпизоды, и закулисные события. Сочинская олимпиада – пожалуй, первая из «белых» Игр, которую проводят в субтропиках. Здесь рядом соседствуют море, пальмы, а температура воздуха на этой неделе прогревалась до плюс 18 градусов. В горном кластере температура, конечно, ниже нуля, но там градус повышает накал спортивных страстей. Как проходит Олимпиада-2014? Смотрите репортаж программы «Картина мира» из Сочи.