Репортаж программы «Картина мира» из Сочи. Выпуск за 15 февраля

Новости Олимпиады. Олимпиада – это маленькая жизнь. Там и спортивные победы, и интересные эпизоды, и закулисные события.

Сочинская олимпиада – пожалуй, первая из «белых» Игр, которую проводят в субтропиках. Здесь рядом соседствуют море, пальмы, а температура воздуха на этой неделе прогревалась до плюс 18 градусов. В горном кластере температура, конечно, ниже нуля, но там градус повышает накал спортивных страстей.

Сломанная стопа Юстины Карольчик. Отказ Евгения Плющенко от выступления из-за болей в спине. Золотая медаль 15-летней российской фигуристки. Все эти новости для белорусов померкли рядом с пятничным звездопадом из олимпийских медалей, который обрушился на наших спортсменов. Тон всему задала Дарья Домрачева, принесшая первое «золото» в нашу копилку еще во вторник.

Тем же вечером чемпионку поздравляли в комплексе «Беларусь». Болельщики, команда и лично глава государства. Домрачева, бесспорно, – героиня этой Олимпиады. Ей доверено право нести флаг на закрытии Игр.

Дарья Домрачева:

Мне сообщили новость, что я удостоена чести нести флаг на открытии, я переживала по этому поводу. У меня мысль была: я не понесу флаг, лучше финиширую с флагом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Значит, понесешь на закрытии!

Женскую гонку в пятницу многие болельщики ждали с волнением. Выдержит ли Даша груз олимпийской медали? Остались ли силы? Пока Домрачева мчалась за вторым олимпийским «золотом», а Скардино подтверждала статус самой меткой биатлонистки планеты, в комплексе «Беларусь» в Красной Поляне, где и живут спортсмены, болели у экранов телевизоров. Не меньше других переживал Ли Ру – китайский массажист белорусской биатлонной команды.

Домрачева доказала: у нее железный характер. Второе «золото». Дважды олимпийской чемпионкой до этого момента становилась лишь Карстен. А дважды на один пьедестал на зимних Играх в суверенной истории белорусы еще не поднимались.

Игорь Рачковский, первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

Президент Национального Олимпийского комитета и президент Республики Беларусь в одном лице попросил лично преподнести вам вот эти букеты. Поздравляем!

Дарья Домрачева, двукратная олимпийская чемпионка:

Наверное, те болельщики, те зрители, которые наблюдали за сегодняшними гонками, они, наверное, больше ощущают нас героинями, чем мы сегодня. Что я могу сказать о себе? Я делала свое дело, делала дело, которое люблю, я получила от этого огромное удовольствие!

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпиады:

Даже когда я сегодня бежала, даже когда мне было плохо, я понимала, что я люблю то, чем я занимаюсь. Это очень важно в жизни!

День всех влюбленных влюбленным в спорт подарил еще одну медаль. Алла Цупер. Для нее это уже пятая Олимпиада.

Игорь Рачковский, первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

Алла, разреши от имени президента Национального Олимпийского комитета, главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко, первое, это вручить цветы. И, по его поручению, тебя поцеловать.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Я сегодня старалась не думать, что это моя пятая Олимпиада. Я выступала, как будто это была моя первая Олимпиада. Я была собрана, уверенна, потому что у меня довольно сложная программа была. С этой программой можно рассчитывать на пьедестал.

Кстати, белорусские олимпийские чемпионки Домрачева и Цупер на золотой старт выходили под 13 номером. Такое же число будет в понедельник на майке фристайлиста Дащинского.

Игорь Рачковский, первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

17 числа будут наши фристайлисты прыгать. При чем все трое, все нацелены на «золото». Я не пытаюсь сгладить. На самую высшую. Представьте: если есть вид спорта, в котором три человека настроены получить самое высокое достижение. Надо стремиться, чтобы в каждом виде спорта был такой настрой и был такой потенциал.

Тем временем спортсмены готовятся к предстоящим стартам. Распорядок дня непростой: с утра пробежка или разминка на велотренажере, вечером – в горы.

В биатлонной команде ее называют едва ли на главным человеком. Конечно, после спортсменов. Ирина Рыбина следит за тем, как восстанавливаются атлеты после соревнований и что едят. Ведь путь к медалям лежит и через желудок. Большая часть ее работы – секрет. Конкуренция существует и в спортивной медицине. Кстати, основную часть продуктов для белорусских стреляющих лыжников в Сочи привезли из Минска

Ирина Рыбина, ведущий биохимик Национальной команды по биатлону Республики Беларусь:

Организм элитного спортсмена – это как болид Формулы-1. Он должен развивать большую скорость и серьезные возможности. И если мы этот болид заправляем некачественным топливом, мы не получим того, что мы должны в итоге получить.

Что это за продукты? Например, макароны из твердых сортов пшеницы: это спагетти. Здесь высокое содержание сложных углеводов, которое в процессе их расщепления дает необходимую энергию спортсмену.

Успех белорусской команды вызвал в Сочи небывалый резонанс. А как же иначе, если в медальном зачете вчера наши спортсмены оставили позади хозяйку олимпиады – Россию.

Болельщики:

Мы лучшие. Белорусы – чемпионы. Ура!

Молодцы, красавицы. Мы за них болели. Верили в Домрачеву.

Беларусь лучшая в биатлоне.

Мы поздравляем белорусов с золотой медалью и «бронзой». Это было потрясающе. Отыграть минуту у второго места – это просто великолепно.

Беларусь – чемпион!

Белорусы, вперед!