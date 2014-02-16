Олимпиада-2014 в Сочи. Хьетиль Янсруд взял золото в супергиганте. Норвегия потеснила Россию в общем медальном зачете

Новости Олимпиады. Золото Олимпиады-2014 в супергиганте выиграл норвежец Хьетил Янсруд. Он промчался по трассе за 1 минуту 18,14 секунды.

Хьетиль Янсруд, норвежский горнолыжник (комментарий РИА Новости):

Очень рад, для меня большая честь быть на пьедестале, стоять на первом месте. Это немножко клише, но я был тем ребенком, который всегда мечтал стать олимпийским чемпионом, и вот мечта сбылась. На самом деле, не знаю, как удалось развить такую скорость на первой половине трассы. Понял, что обгоняю на полсекунды, а вторая половина трассы была легкой для меня. Старался не потерять скорость, пройти аккуратно.

30 сотых секунды ему проиграл представитель США Эндрю Уайбрехт, взявший серебро.

Бронзу поделили американец Боде Миллер и канадец Ян Худек (+0.53). Это уже второй случай на олимпийских соревнованиях в Сочи-2014, когда награды одного и того же достоинства получают сразу два участника. Ранее у женщин в скоростном спуске золото получили словенка Тина Мазе и Доминик Гизин из Швейцарии.

Белорус показал 37-ое время. Янсруду Юрий Данилочкин проиграл 4 минуты 31 сотую секунды.

На Олимпиаде в Сочи 28-летний Янсруд уже восходил на пьедестал - 9 февраля норвежец взял бронзу в скоростном спуске. Сегодня, 16 февраля Хьетиль впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. Также в своей копилке спортсмен имеет серебро в гигантском слаломе на Играх-2010 в Ванкувере. Таким образом, у норвежца есть олимпийские медали всех трех достоинств в трех разных горнолыжных дисциплинах.

Боде Миллер, американский горнолыжник (комментарий РИА Новости):

Я чувствую, что мне сегодня повезло. Я очень доволен результатом. Хотя, конечно, я выполнил не все, что хотел. Но учитывая условия, очень сложную трассу, я рад, что удалось проехать ее без катастрофических ошибок. Удача сегодня была на моей стороне, раз я смог достичь пьедестала. Иногда медали не имеют большого значения, но сегодняшняя медаль многое значит для меня.

Знаковой стала бронза в супергиганте для победителя Игр-2010 в суперкомбинации Боде Миллера. В Сочи спортсмен считался фаворитом сразу в нескольких дисциплинах. 36-летний Миллер, один из опытнейших горнолыжников планеты, показал самую высокую скорость на первом тренировочном спуске.

Боде Миллер, горнолижник (США):

Здорово одержать победу в первой же тренировочной гонке, но самое важное – вынести из нее максимум и как следует познакомиться с трассой.

Несмотря на успехи в тренировках, первые финальные заезды не принесли значимого результата. В скоростном спуске Боде стал 8-ым, в суперкомбинации 12-ым.

Вместе с тем, помимо Миллера, основными претендентами на золото были олимпийский чемпион Ванкувера-2010 норвежец Аксель Лунд Свиндаль, действующий чемпион мира Тед Лигети из США, швейцарцы Дидье Дефаго и Патрик Кунг, итальянец Кристоф Иннерхофер, а также австриец Маттиас Майер.

В итоге: Дефаго, Иннерхофер и Майер не финишировали. Свиндаль стал 7-ым, Кунг – 12-ым. Лигети – 14-ым.

В общекомандном медальном зачете Олимпиады сборная Норвегии, заработавшая пятое «золото», вырвалась на третье место, потеснив Россию (видео).