Олимпиада-2014 в Сочи. Шварценеггер, Сигал, Питт и Джоли летят в Сочи поболеть за своих

Новости России. Самая известная голливудская пара, Анджелина Джоли и Бред Питт, оформила путёвку на посещение Сочи во время Олимпиады. В СМИ появилась информация о том, что Джоли и Питт оформили туристическую путёвку в Сочи и пробудут в олимпийской столице несколько дней.

Прилетит поддержать своих и Арнольд Шварценеггер. Дата его приезда держится в строжайшем секрете. Ждут в Сочи и известного голливудского актера и режиссера Стивена Сигала.

И если мировые знаменитости съезжаются в Сочи в качестве туристов и болельщиков, то кому-то на этой Олимпиаде придется поработать, несмотря на звездный статус. Так, Мария Шарапова уже прибыла в Сочи в качестве корреспондента американского телеканала NBC. Попробовать свои силы в спортивной журналистике решилась и королева биатлона Магдалена Нойнер. Девушка недавно завершила свою профессиональную карьеру и в Сочи предстанет в глазах зрителей уже в качестве комментатора телеканала Sky.

Поддержать своих любимых и самых лучших спортсменов прилетели и медийные в России личности: телеведущий Иван Ургант, спортсмен и политик Николай Валуев, телеведущая Оксана Пушкина, певец Андрей Григорьев-Апполонов. Пожалуй, самый преданный болельщик у фигуриста Евгения Плющенко. Месяц назад Саше Плющенко исполнился годик.

Яна Рудковская, музыкальный продюсер, супруга фигуриста Евгения Плющенко:

Главный болельщик к соревнованиям готов! Болеем за папу, который, несмотря на травмы, операции и другие испытания, будет выступать на своих четвертых Олимпийских Играх.

Поболеть за папу в Сочи прилетела и семья белорусского фристайлиста Антона Кушнира. Жена Наталья и сын Платон переживают всегда эмоционально. Мальчику всего год и девять месяцев, но, по словам родственников, во фристайле он уже знает толк: если вдруг папа неудачно приземляется, сын это видит и спрашивает в мамы: «А папе очень больно?».

Наталья Кушнир, супруга фристайлиста Антона Кушнира (в интервью газете «Антенна»):

В этом году поедем в Сочи большой компанией, вместе с родной сестрой Антона Надеждой, её мужем Игорем, Ольгой Дащинской. И, конечно, с Платоном! Неизвестно ещё, когда выпадет такой шанс – побывать на Олимпиаде всей семьей. Тем более Сочи – совсем рядом. Это же не Китай. Мы знаем, что наш Антон – настоящий чемпион. Вне зависимости от результата. Главное, чтобы ничего не произошло. Ведь папа нам нужен здоровый. Он – самый лучший. Не сомневаемся: у него все получится!

Как белорусские спортсмены готовились к Олимпиаде в Сочи? Смотрите видео.