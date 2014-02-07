Открытие Олимпиады 2014 в Сочи 7 февраля: шествие белорусской делегации

Новости России. Спортивный праздник начался! В эти минуты в Сочи проходит торжественная церемония открытия 22-х зимних Олимпийских игр.

На протяжении 16 дней спортивный мир будет жить главными стартами четырехлетия. Представители 88 стран разыграют 98 комплектов наград. Нынешние игры предваряла самая длинная в истории эстафета олимпийского огня, в течение 123 дней факел Игр преодолел более 65 тысяч километров. И сегодня завершит путь на главной арене игр - «Фиште», сообщили в программе «СТВ-спорт»

Организаторы на этот раз нестандартно подошли к сценарию праздничного действа, парад стран-участниц практически открывал программу вечера. Красочная и яркая церемония открытия продолжается в эти минуты.