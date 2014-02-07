Олимпийские чемпионы 2008 года братья Богдановичи: Олимпийские медали мы храним в укромных местах, чтобы не было ни у кого соблазна их украсть

Новости Беларуси. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – братья Андрей и Александр Богдановичи, олимпийские чемпионы 2008 года в Пекине, серебряные призеры Олимпиады в Лондоне 2012 года, чемпионы мира, чемпионы Европы по гребле на каноэ.

Давайте поподробнее об Олимпиадах 2008 и 2012 года. Какие впечатления?

Андрей Богданович, олимпийский чемпион:

Две Олимпиады сравнивать тяжело, но они всегда волнительны, всегда к ним подходишь с каким-то трепетом, ответственнее, чем к другим соревнованиям, и очень большой груз на тебе. Поэтому это тяжело. И каждая Олимпиада что-то несет свое.

А чувствовали тогда, в 2008, что такой будет результат? В 2012 были другие ощущения?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

В этом спорте предугадать невозможно. Ты можешь только чувствовать, как ты готов, как лодка едет, предугадать место невозможно. Вдруг, кто-то сильнее. Это ж спорт.

Андрей Богданович, олимпийский чемпион:

По рейтингам у нас были высокие результаты, предсказывали нам 1-3 место, но у нас было такое состояние на битву. Как бы там ни было, мы бы сделали все, что могли.

А у вас всегда такое состояние?

Андрей Богданович, олимпийский чемпион:

Мы стараемся.

Скажите, пожалуйста, вот очень многие спортсмены мечтают выиграть Олимпиаду. Скажем так, вершина какого-то мастерства. Выиграл – и срочно уходить непобежденным. А у вас ситуация такая: вы олимпийское золото взяли, не было такого желания, чтобы «завязываем» и с золотом уходим? Не было таких мыслей?

Андрей Богданович, олимпийский чемпион:

Мы не такие уж слабые, чтобы так думать. Мы дальше тренировались, и тоже хотели еще завоевать медали, потому что мы хотим не только какие-то свои амбиции удовлетворить, мы же представляем честь Республики Беларусь, поэтому, когда придут лучшие, мы уступим свое место.

Братья в спорте, да еще и братья-чемпионы, это редкое явление в спорте. Вы сразу начали вдвоем заниматься этим видом спорта? Решили все время вдвоем по жизни идти и по спорту?

Андрей Богданович, олимпийский чемпион:

Это случилось спонтанно. У нас 5 лет разницы. Мы приехали с матерью на соревнования к Александру.

А сколько кому тогда было лет?

Андрей Богданович, олимпийский чемпион:

Ему (Александру - ред.), наверное, лет 16-17 было, мне 11. И мне так понравилось, и тренер подходит и спрашивает: «А не отдадите своего сына тоже в спорт?» Она, долго не задумываясь, сказала: «Отдам». Мне стало интересно, и затянуло. Сели мы в лодку вместе только в 2006 году. Перед Европой за 2 недели, и тогда мы заняли третье место.

А помогает то, что 2 брата? Общие ощущения есть?

Андрей Богданович, олимпийский чемпион:

Наверное, что-то есть такое. Иногда едешь на финиш, чувствуешь, что вот сейчас надо добавить, и делаем гребок вдвоем.

Олимпийские медали вы как-то на почетное место ставите?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Олимпийские медали мы храним в укромных местах, чтобы не было ни у кого соблазна их украсть.

Вы их не принесли сегодня?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Мы только серебряные принесли (показывают).

Может, есть традиция, желание можно загадать? Если нет, то будет!

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Вы знаете, медали всегда тяжело зарабатываются. Поэтому к вашему желанию тоже придется приложить усилие.

С какого возраста дети занимаются этим видом спорта?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Гребля очень тяжелый вид спорта, поэтому нужно сформироваться немного.

Насколько сегодня есть реальная возможность у 11-летних ребят, которые придут сегодня, стать олимпийскими чемпионами? Или сейчас нереально догнать какую-то страну? Достойное поколение растет?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Да, конечно. Есть достойные ребята, все работают. Я всегда смотрю не так, дано ему или не дано, я смотрю на его рвение, как он хочет тренироваться. Кому дано – легко получается, а дальше – нет. Нужно, чтобы порыв был, стремление. Поэтому я всегда смотрю на желание. Если есть желание, все может получиться.

А есть представители какой-то страны, которая всегда стабильно показывает высокие результаты?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Германия, Венгрия, Россия.

А у вас есть уже планы на 2016 год на Олимпиаду?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Этот вид спорта непредсказуем, и всегда у тебя может быть желание одно, а здоровье – другое.

Давайте вернемся к олимпийской теме. Есть друзья или подруги среди «зимних» олимпийцев?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Все спортсмены знакомы.

А предпочтения кому-то отдаете? Зимний вид спорта какой? Лыжи?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Лыжи.

А каким образом вы собираетесь болеть за наших?

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Смотреть по телевизору. У нас тренировочный процесс, и мы не будем его прерывать.

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Уважаемые телезрители! Мы хотим вам пожелать, чтобы Олимпийские игры вам принесли много удовольствия, чтобы вы были горды и радовались за наших олимпийцев. Я надеюсь, что они будут. И хорошего вам просмотра Олимпиады!