Белорусская команда чирлидеров устроила фееричное шоу прямо в эфире «Студии хорошего настроения»

Новости Беларуси. В гостях у «Студии хорошего настроения» на СТВ – Ольга Гомолко и Илона Бомбешко.

Что же такое чирлидинг? У всех представление, в основном, по американским фильмам.

Илона Бомбешко, участник команды чирлидеров:

Да, к сожалению, стереотип сложился, что чирлидинг – это только гремучая смесь из акробатики и хореографии, а также гимнастики. Но мы можем сказать, опираясь на свой белорусский опыт, что это не только это все, а также и задорный дух, и здоровый образ жизни, это и большая семья. Не побоюсь этого слова, потому что наша команда – это наша семья.

А команда большая?

Илона Бомбешко, участник команды чирлидеров:

Да, у нас в команде есть 2 состава, в основном составе 12 человек, в подготовительном составе – от 15 до 20.

Средний возраст в команде?

Ольга Гомолко, участник команды чирлидеров:

Лет 17-18.

А во сколько приходят девочки в этот вид спорта?

Ольга Гомолко, участник команды чирлидеров:

Чем раньше человек пришел, тем быстрее и большего он добьется. Илона не сказала, у нас есть еще команда юниоров, там девочки приходят с 12 лет.

Какие-то критерии существуют отбора?

Ольга Гомолко, участник команды чирлидеров:

Как таковых у нас критериев нет, то есть ты должна быть 1 метр 75 и 43 кг, такого нет. Единственное, мы должны постоянно следить за собой, за своей фигурой, за внешностью, за здоровьем.

Есть ли у вас эталон?

Илона Бомбешко, участник команды чирлидеров:

Мы стараемся стремиться к американскому чирлидингу, к идеалу, но они начинают заниматься лет с 3-4, и это очень жесткий вид спорта. Они занимаются акробатикой 7 раз в неделю. Но это тяжело. Мы сейчас скорее как команда поддержки.

Наверняка существуют какие-то турниры, соревнования среди команд по чирлидингу. Расскажите об этом.

Илона Бомбешко, участник команды чирлидеров:

Самый главный – чемпионат Беларуси по чирлидингу. Он проходит раз в год, раз в сезон. И там самые лучшие команды Беларуси соревнуются за право быть чемпионом. Чемпионы могут поехать на чемпионаты Европы, потом мира.