Олимпиада-2014 в Сочи. Россия проиграла США по буллитам

Новости Олимпиады. В матче 2-го тура группового турнира Олимпиады-2014 команда России уступила американцам в серии послематчевых буллитов – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). У россиян во 2-ом и 3-ем периодах отличился Павел Дацюк, у американцев на 37-ой минуте Кэм Фаулер и Джо Павелски на 50-ой. Победный буллит американцев забросил Ти Джей Оши.

У России была реальная возможность победить. В основное время после броска Федора Тютина в третьем периоде показалось, что россияне вышли вперед. Судья отправляется смотреть видеоповтор. На замедленной картинке видно: гол был. Но его не засчитывают: ворота были сдвинуты. Но почему они не на месте, разбираться гражданин США, не стал.

Павел Буре, российский хоккеист (комментарий газете «Советский Спорт»):

В момент гола были сдвинуты ворота. Это было заметно. Почему работал американский судья? Ну, тут все просто - потому что наших судей нет в НХЛ. Таков нынешний регламент, и с этим ничего не поделаешь.

Итоги матча в комментарии одному спортивному изданию подвел голкипер команды России.

Сергей Бобровский, голкипер (Россия):

И первую, и вторую шайбу можно было ловить, но что поделаешь… На этом турнире каждая встреча очень важна. Сегодня был большой бой. Я делал, что мог. Я старался не обращать внимание на трибуны, но слышал их поддержку. Атмосфера была невероятной! Что касается буллитов, то, конечно, я расстроен. Четыре раза мне забил один и тот же человек, но что поделаешь… Сегодня выиграл он, а завтра будет новый день.

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный российский хоккеист Вячеслав Фетисов за несколько минут до начала матча Россия – США поделился своими ожиданиями от центральной игры групповой стадии олимпийского турнира с изданием «АиФ»:

Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион (Россия):

Матч Россия – США – это особый колорит. Не буду давать прогнозов, просто хочу пожелать удачи нашим ребятам и пожелать показать нам игру, которая даст понимание, что мы увидим в четвертьфинале, полуфинале и финале. Если проиграют, пошлем хоккеистов в Сибирь, чтобы они там добыли больше золота в золотых шахтах. А, если серьезно, то, конечно, это будет огромное разочарование для России.

Разочарование Вячеслава, которое таки случилось, связано с историей из прошлого. В 2002 году сборная России проиграли один гол сборной США в полуфинале Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

На Олимпиаде в Сочи Россия сейчас занимает второе место в группе А, вслед за США.

Этот хоккейный матч стал вторым для обеих команд. Ранее россияне выиграли у команды Словении со счетом 5:2. Команда США разгромили команду Словакии со счетом 7:1.

Напомним, мужской хоккейный турнир стартовал 12 февраля. Лидером является сборная Канады, в составе которой сразу 11 игроков, выигрывавших Олимпиаду. Именно хоккеисты из страны кленового листа завоевали «золото» на последних зимних играх в Ванкувере. Тогда в финале канадцы одолели американцев. Сейчас Канада выступает в группе B.

К слову, команда Канады приедет на ЧМ-2014 по хоккею в Минск. Смотрите видео.