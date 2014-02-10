Олимпиада-2014 в Сочи. 15-летняя Юлия Липницкая сменит Плющенко?

Новости Олимпиады. Воскресенье в Сочи ознаменовалось триумфом российских фигуристов, которые завоевали олимпийское золото в командном турнире. Чемпионами стали, в частности, одиночники Евгений Плющенко и Юлия Липницкая.

Липницкая стала самой юной чемпионкой зимних Олимпиад, завоевав титул в возрасте 15 лет 249 дней. Во время показательного танца она показала второй результат в истории женского одиночного катания: 141,51 балла. Кстати, накануне победного выступления Юлию Липницкую забрали на допинг-контроль. Процедура продолжалась до часа ночи, в свой номер она вернулась лишь в 1:30, а уже в 7 утра была тренировка.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Юлия рассказала, что нервничала перед выходом на лед, но не могла подвести команду после выступления Евгения Плющенко.

Евгений Плющенко (в интервью Спорт-1):

Липницкая – это гений. У нее огромное будущее, гигантское. Как и у Ханю. Это спортсмены, у которых огромное будущее, на 10-12 лет вперед. Я горд, что катаюсь с такими великими спортсменами.

Юлия Липницкая (в интервью «Комсомольской правде»):

Мне даже как-то неловко об этом рассказывать. Женя (Плющенко - ред.) сказал, что… всем нужно учиться у меня.

Факты о Юлии Липницкой



Бывший тренер Липницкой Елена Левковец рассказала, что в прошлом году спортсменка хотела бросить спорт. Юле было тяжело справиться со своим ростом и весом из-за полового созревания, у нее были не очень хорошие результаты.



Музыку из оскароносного «Списка Шиндлера» для своего выступления Юлия выбрала сама. Когда Юлия впервые сказала о том, что хочет выступать под эту музыку, нынешний тренер попыталась ее отговорить. Более того, несколько постановщиков отказались от этой затеи и только Илья Авербух решился на постановку танца.



10 февраля Юлия Липницкая отправилась в Москву. По словам фигуристки, в столице ей удобнее готовиться к личным соревнованиям, так как в Сочи спортсменке не хватает льда. Она собирается вернуться в Сочи к 19 февраля, когда начнутся соревнования среди женщин.



Юлия не ходит в школу — учится дома.

Успеха на Олимпиаде Юле помог добиться самый родной человек – ее мама. Своего папу девочка не помнит – он ушел из семьи еще до рождения дочки. Фигурным катанием Юля начала заниматься в 4 года. Ради дочки мать, Даниела, даже снимала квартиру поближе к стадиону – чтобы той было удобнее ходить на тренировки.