Олимпиада-2014 в Сочи. Мартен Фуркад – чемпион в гонке преследования. Лучший результат белорусов – 41-ое место

Новости Олимпиады. 25-летний француз Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке преследования. Дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Фуркад, допустивший один промах, преодолел за 33 минуты 48,6 секунды. Вторым финишировал чех Ондржей Моравец (отставание 14,1 секунды), он отстрелял чисто. Бронза – у француза Жана-Гийома Беатрикса (+24,2; 1 промах).

Мартен Фуркад, французский биатлонист:

Я так долго этого ждал, это великолепно. Счастлив за команду, здорово быть вдвоем на пьедестале. Был уверен в себе. Мы порадуемся успеху, но Олимпиада еще не закончилась, и я не остановлюсь. Спасибо всем болельщикам, хочу поделиться радостью со всеми!

Лучший результат белорусов 41-ое место Владимира Чепелина (+3 мин. 08,6 сек.), (0+0+1+0). Сергей Новиков – 50-й (+5 мин. 10,9сек.), (0+1+1+1). Евгений Абраменко – 51-й (+5 мин. 22,9 сек.), (0+0+4+1). Юрий Лядов – 57-й (+5 мин. 57,6 сек.), (1+1+0+2) среди 59-ти стартовавших биатлонистов.

Как сообщает пресс-центр НОК Беларуси, Владимир Чепелин бегом не доволен: знал, что мог показать результат лучше.

Владимир Чепелин, белорусский биатлонист:

Сегодня по сравнению со спринтом трасса была намного сложнее, очень сильно разбивалась. Больше настраивался на стрельбу и не получился ход. Надо было стрелять хорошо, чтобы продвинуться вперед. Не доволен своим бегом по лыжне – знал, что могу лучше. Выполнил половину задачи, как и в прошлый раз. Будем надеется, что в следующих гонках удастся совместить эти два компонента.

Плюсовая температура, солнце и дождь внесли коррективы в гонку: трасса стала похожей скорее на снежную кашу, вследствие чего биатлонисты падали один за другим.

Евгений Абраменко, белорусский биатлонист:

Не могу сказать, что были грубые ошибки – совершил близкие габаритные промахи. Не попал четыре раза подряд и сам был немного обескуражен. Сегодня более уверенно передвигался по дистанции нежели в спринте. Трасса очень тяжелая сегодня, пошел дождь, и ноги просто проваливались на первом подъеме.

Справка о чемпионе:

Мартен Фуркад. Его старший брат, Симон Фуркад, тоже представляет сборную Франции по биатлону. Мартен пришел в биатлон, потому что хотел быть похож на старшего брата.

Хобби: Спорт в целом, включая хоккей, дзюдо, плавание, велоспорт, виндсерфинг.

Профессия: Военный, спортсмен.

Кумиры: пловец Майкл Фелпс, бегун Хишам эль-Герруж, регбист Франсуа Трин-Дюк, ски-альпинист Килиан Хорнет, слаломист Тони Эстанге.

Спортивный девиз: Страдание – это ежедневное чувство, надо быть мазохистом, чтобы тренироваться, как я. Постоянные тренировки означают, что на один день счастья приходится год самоистязания в поисках совершенства. Поэтому я всегда делаю то, что необходимо. За стартовой чертой ты непременно расплатишься за все, что не сделал.

Задолго до Олимпиады в Сочи Мартен признался, что возненавидит себя, если не станет олимпийским чемпионом.

Мартен Фуркад, французский биатлонист (в интервью Sportbox.ru накануне Олимпиады):

Мы все в Сочи будем выступать с чистого листа и все свои былые победы нужно забыть. Даже если ты уже олимпийский чемпион или у тебя просто есть медаль, новая Олимпиада – это не защита титула, а завоевание нового. Мое cеребро Ванкувера-2010 в масс-старте забыто. Сейчас все придется делать заново, чтобы удоволетворить свои амбиции. Я приеду в Сочи, как голодный волк, который ищет свою добычу.

Биатлон представляет собой комбинацию лыжных гонок и пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки. Входит в программу Олимпийских игр с 1960 года. Сегодня в программу Олимпийских зимних игр входят 5 видов соревнований по биатлону для мужчин и 5 для женщин: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, гонка с массовым стартом и эстафета; а также смешанная эстафета. Подробнее смотрите здесь. Напомним, чемпионом в спринте на Олимпийских играх в Сочи стал норвежец Оле-Эйнар Бьерндален.

На зимних Олимпийских играх в Сочи 10 февраля разыгрывались 5 комплектов наград. Напомним, Мария Шканова не была допущена к соревнованиям из-за перебора так называемых фис-пунктов. Следом на старт вышли представители мужского шорт-трека. В одном из предварительных забегов на дистанции 1500 м участвовал белорус Максим Сергеев. Несколько кругов наш спортсмен держался на равных с более опытными соперниками и даже возглавлял пелетон. Однако выдержать жесткую конкуренцию дебютанту Олимпийских игр не удалось. Смотрите видео.