Олимпиада 2014 в Сочи 10 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (биатлон и шорт-трек)

Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.
Добрый день всем любителям спорта! Через 10 минут начнутся соревнования по шорт-треку. В программе дистанция в 1500 м у мужчин.
В предварительных соревнованиях примут участие 36 спортсменов, разбитых на 6 забегов.
Примет участие и один белорус: 22-летний Максим Сергеев.
Вот-вот начнется первый забег. Наш Максим Сергеев побежит в третьем.
Соревнования стартовали!
Первый забег выиграл Джэк Уилбурн из Великобритании.
В полуфинал выходят три спортсмена из забега.
Итальянец Кофронтелла и голландец Кнегт также квалифицировались в полуфинал.
В первом забеге все спортсмены выехали из 2 мин 15 сек. Для сравнения: лучшее время белоруса в карьере - 2 мин 17 сек
Второй забег выигрывает россиянин Виктор Ан. На второй строче китаец Хань. Третий - кореец Пак.
Время похуже. 2 мин 20 сек у победителя.
Стартовал третий забег!!! Болеем за Максима!
В группе лидеров держится белорус.
Плотно идут спортсмены. Отодвинули Максима соперники. Пока замыкает шестерку. До финиша 4 круга.
Упал китаец!
В тройке Сергеева нет(
Лишь пятым финиширует Максим.
А тройка выглядит так: 1. Син (KOR) 2. Целски (USA) 3. Лепап (FRA)
Четвертый забег завершен. Квалифицировались в полуфинал россиянин Елистратов, канадец Амлен и американец Алварез.
Два забега остается.
Пятый забег делегирует в полуфинал голландца Керстхольта, канадца Амлена и француза Фоконне.
Амлен в четвертом и Амлен в пятом забеге - это братья.
Закончились предварительные соревнования. В 6-м забеге первый кореец Ли. Второй канадец Гилди, на третьей строчке китаец Чэнь.
В полуфинал белорус не квалифицировался. Потому следить за турниром особо смысла нет.
Следующая трансляция - в 18.00. Мужская биатлонная гонка преследования.
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Менее получаса остается до старта мужской биатлонной гонки преследования на сочинской Олимпиаде.
В погоню за Оле-Эйнаром Бьорндаленом ввяжутся 59 спортсменов. В том числе 4 белоруса.
Биатлонистам предстоит преодолеть 12.5 км трассы и 4 огневых рубежа.
Действующим олимпийским чемпионом в преследовании является швед Бьорн Ферри. Правда, сегодня он будет стартовать лишь 25-м.
Первым из белорусов на олипийскую трассу отправится Владимир Чепелин. Он 29-й, от Бьорндалена будет отставать на 1 мин 16 сек.
Сергей Новиков уйдет на дистанцию 33-м.
Заключительная пятерка биатлонистов отправится в путь синхронно: в 2-х минутах 22-х секундах от Оле-Эйнара.
В эту пятерку войдут и два белоруса: Евгений Абраменко и Юрий Лядов.
Гонка преследования началась! С разбежкой в секунду отправились покорять дистанцию Бьорндален и Ландертингер.
Чепелин ушел на дистанцию! За ним и Новиков.
Все спортсмены на трассе! Ждем первого огневого рубежа.
оёёй... Новиков исполнил кульбит! Будем надеяться, винтовка осталась цела. Ну и спортсмен, разумеется.
Фуркад на оневой рубеж пришел первым!!!
Правда, Бьорндален очень лихо стреляет. Он лидер после первой стрельбы.
На ноль Чепелин!!! С огневого рубежа ушел 33-м Чепелин.
Новиков тоже стреляет чисто. Но падение на крутом поворте отбрасывает белоруса на 43-ю строчку.
А Фуркад опять выходит в лидеры. Отлично бежит француз. Бьорндален опустился на 4-ю позицию.
Абраменко также отстрелял на ноль. А вот у Лядова промах и 57-ая позиция. Абраменко 49-й.
Лидеры готовятся стрелять по мишеням из позиции лежа во второй раз.
Лидер после второй стрельбы - канадец Ле Гуеллек!!! За ним Ландертингер, Сокуп и Фуркад.
К слову, тепло нынче в спорткомлексе Лаура. +4.
ООООЙ, еще одно падение!!! На том же повороте что и Новиков, падает лидер Легуэлек. Теперь не канадец первый, разумеется. Только 14-й теперь Ле Гуэллек... врагу такого не пожелаешь...
Чепелин стреляет на нол. Пока 37-ая строчка у него. Новиков с одним промахом. Опускается на 51-ю строчку Сергей.
Третья стрельба. Начинают мазать лидеры на стойке. Шанс для второго эшелона.
Фуркад, Ландертингер, Моравец. Такова тройка после стойки.
Чепелин последним патроном мажет. Очень жаль. Штрафной круг у белоруса. Первый для него.
Абраменко удивил!!! Правда, неприятно( 4 промаха на стойке. О высоких местах можно забыть.
Штрафной круг у Новикова.
Лядов стреляет. Лядов стреляет первый раз за сегодня чисто.
Не обошлось без падения и у Чепелина... Трудная трасса, однако.
Пока лучший из белорусов - Чепелин. Он лишь 42-ой...
Ключевой момент в гонке. Четвертая стрельба!!! Чисто стреляет Мартэн!!! Бежит к золоту француз!
В 17-ти секундах от Фуркада чех Моравец.
За третью строчку будет серьезная борьба. В шести секундах уместились 4 биатлониста.
Тем временем, Чепелин отстрелялся. Без промахов на заключительном огневом рубеже.
Похоже, места распределены. Беатрикс отрывается от преследователей и, скорее всего, будет с бронзой.
Идущий вторым Моравец уступает 13 секунд Фуркаду за 1.6 км до финиша.
Новиков со штрафным кругом.
А Фуркад стал Олимпийским чемпионом!!! Приветы и поцелуи от победителя всем-всем-всем))
Моравец второй. На третьей строчке еще один француз - Беатрикс.
Стоит отметить, что Бьорндален чуть не настиг Беатрикса. Дистанции не хватило великму Оле.
Большими группами финишируют биатлонисты. Белорусов пока не видно.
Олимпийский чемпион Ванкувера в гонке прселедования Бьорн Ферри лишь 30-й.
Чепелин пересек финишный створ 41-м. Низкая позиция у Чепелина, если брать во внимание лишь один штрафной круг. Но не будем забывать, что было у Владимира падение.
К слову, в олимпийской программе гонка преследования значится лишь 4-й раз. При этом каждый раз на пьедестале были французы.
На 50-м месте закончил гонку Новиков. У него три промаха на огневых рубежах.
С пятью промахами вслед за Новиковым расположился Евгений Абраменко.
Абраменко добился наибольшего прогресса среди белорусов. Евгений улучшил свою стартовую позицию на 5 мест. Не густо
Лядов стартовал 57-м, на финиш пришел 56-м с 4-мя штрафными кругами.
Чепелин и Новиков потеряли больше десятка позиций. Правда, у обоих случились падения.
Канадец Ле Гуэллек, лидировавший после двух огневых рубежей, финишировал лишь 26-м. Виной тому - падение на крутом вираже, и, похоже, психологическая травма из-за этого. На стойках канадец допустил три промаха.
Самый внушительный скачок удался французу Дестье. Он поднялся на 25 позиций.
Регресс дня у словака Якова Фака. Он опустился с 10-го места на 31-е.
Сильно огорчен и бронзовый призер Олимпиады в спринте Ярослав Соукуп. Чех опустился на 17 позиций. К слову, Сергей Новиков тоже.
На этом трансляция завершена. Поздравляем призеров. Завтра следим за женскими соревнованиями в лыжных гонках и биатлоне.