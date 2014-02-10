Олимпиада 2014 в Сочи 10 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (биатлон и шорт-трек)

Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.

Добрый день всем любителям спорта! Через 10 минут начнутся соревнования по шорт-треку. В программе дистанция в 1500 м у мужчин.



В предварительных соревнованиях примут участие 36 спортсменов, разбитых на 6 забегов.



Примет участие и один белорус: 22-летний Максим Сергеев.



Вот-вот начнется первый забег. Наш Максим Сергеев побежит в третьем.



Соревнования стартовали!



Первый забег выиграл Джэк Уилбурн из Великобритании.



В полуфинал выходят три спортсмена из забега.



Итальянец Кофронтелла и голландец Кнегт также квалифицировались в полуфинал.



В первом забеге все спортсмены выехали из 2 мин 15 сек. Для сравнения: лучшее время белоруса в карьере - 2 мин 17 сек



Второй забег выигрывает россиянин Виктор Ан. На второй строче китаец Хань. Третий - кореец Пак.



Время похуже. 2 мин 20 сек у победителя.



Стартовал третий забег!!! Болеем за Максима!



В группе лидеров держится белорус.



Плотно идут спортсмены. Отодвинули Максима соперники. Пока замыкает шестерку. До финиша 4 круга.



Упал китаец!



В тройке Сергеева нет(



Лишь пятым финиширует Максим.



А тройка выглядит так: 1. Син (KOR) 2. Целски (USA) 3. Лепап (FRA)



Четвертый забег завершен. Квалифицировались в полуфинал россиянин Елистратов, канадец Амлен и американец Алварез.



Два забега остается.



Пятый забег делегирует в полуфинал голландца Керстхольта, канадца Амлена и француза Фоконне.



Амлен в четвертом и Амлен в пятом забеге - это братья.



Закончились предварительные соревнования. В 6-м забеге первый кореец Ли. Второй канадец Гилди, на третьей строчке китаец Чэнь.



В полуфинал белорус не квалифицировался. Потому следить за турниром особо смысла нет.



Следующая трансляция - в 18.00. Мужская биатлонная гонка преследования.



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Менее получаса остается до старта мужской биатлонной гонки преследования на сочинской Олимпиаде.



В погоню за Оле-Эйнаром Бьорндаленом ввяжутся 59 спортсменов. В том числе 4 белоруса.



Биатлонистам предстоит преодолеть 12.5 км трассы и 4 огневых рубежа.



Действующим олимпийским чемпионом в преследовании является швед Бьорн Ферри. Правда, сегодня он будет стартовать лишь 25-м.



Первым из белорусов на олипийскую трассу отправится Владимир Чепелин. Он 29-й, от Бьорндалена будет отставать на 1 мин 16 сек.



Сергей Новиков уйдет на дистанцию 33-м.



Заключительная пятерка биатлонистов отправится в путь синхронно: в 2-х минутах 22-х секундах от Оле-Эйнара.



В эту пятерку войдут и два белоруса: Евгений Абраменко и Юрий Лядов.



Гонка преследования началась! С разбежкой в секунду отправились покорять дистанцию Бьорндален и Ландертингер.



Чепелин ушел на дистанцию! За ним и Новиков.



Все спортсмены на трассе! Ждем первого огневого рубежа.



оёёй... Новиков исполнил кульбит! Будем надеяться, винтовка осталась цела. Ну и спортсмен, разумеется.



Фуркад на оневой рубеж пришел первым!!!



Правда, Бьорндален очень лихо стреляет. Он лидер после первой стрельбы.



На ноль Чепелин!!! С огневого рубежа ушел 33-м Чепелин.



Новиков тоже стреляет чисто. Но падение на крутом поворте отбрасывает белоруса на 43-ю строчку.



А Фуркад опять выходит в лидеры. Отлично бежит француз. Бьорндален опустился на 4-ю позицию.



Абраменко также отстрелял на ноль. А вот у Лядова промах и 57-ая позиция. Абраменко 49-й.



Лидеры готовятся стрелять по мишеням из позиции лежа во второй раз.



Лидер после второй стрельбы - канадец Ле Гуеллек!!! За ним Ландертингер, Сокуп и Фуркад.



К слову, тепло нынче в спорткомлексе Лаура. +4.



ООООЙ, еще одно падение!!! На том же повороте что и Новиков, падает лидер Легуэлек. Теперь не канадец первый, разумеется. Только 14-й теперь Ле Гуэллек... врагу такого не пожелаешь...



Чепелин стреляет на нол. Пока 37-ая строчка у него. Новиков с одним промахом. Опускается на 51-ю строчку Сергей.



Третья стрельба. Начинают мазать лидеры на стойке. Шанс для второго эшелона.



Фуркад, Ландертингер, Моравец. Такова тройка после стойки.



Чепелин последним патроном мажет. Очень жаль. Штрафной круг у белоруса. Первый для него.



Абраменко удивил!!! Правда, неприятно( 4 промаха на стойке. О высоких местах можно забыть.



Штрафной круг у Новикова.



Лядов стреляет. Лядов стреляет первый раз за сегодня чисто.



Не обошлось без падения и у Чепелина... Трудная трасса, однако.



Пока лучший из белорусов - Чепелин. Он лишь 42-ой...



Ключевой момент в гонке. Четвертая стрельба!!! Чисто стреляет Мартэн!!! Бежит к золоту француз!



В 17-ти секундах от Фуркада чех Моравец.



За третью строчку будет серьезная борьба. В шести секундах уместились 4 биатлониста.



Тем временем, Чепелин отстрелялся. Без промахов на заключительном огневом рубеже.



Похоже, места распределены. Беатрикс отрывается от преследователей и, скорее всего, будет с бронзой.



Идущий вторым Моравец уступает 13 секунд Фуркаду за 1.6 км до финиша.



Новиков со штрафным кругом.



А Фуркад стал Олимпийским чемпионом!!! Приветы и поцелуи от победителя всем-всем-всем))



Моравец второй. На третьей строчке еще один француз - Беатрикс.



Стоит отметить, что Бьорндален чуть не настиг Беатрикса. Дистанции не хватило великму Оле.



Большими группами финишируют биатлонисты. Белорусов пока не видно.



Олимпийский чемпион Ванкувера в гонке прселедования Бьорн Ферри лишь 30-й.



Чепелин пересек финишный створ 41-м. Низкая позиция у Чепелина, если брать во внимание лишь один штрафной круг. Но не будем забывать, что было у Владимира падение.



К слову, в олимпийской программе гонка преследования значится лишь 4-й раз. При этом каждый раз на пьедестале были французы.



На 50-м месте закончил гонку Новиков. У него три промаха на огневых рубежах.



С пятью промахами вслед за Новиковым расположился Евгений Абраменко.



Абраменко добился наибольшего прогресса среди белорусов. Евгений улучшил свою стартовую позицию на 5 мест. Не густо



Лядов стартовал 57-м, на финиш пришел 56-м с 4-мя штрафными кругами.



Чепелин и Новиков потеряли больше десятка позиций. Правда, у обоих случились падения.



Канадец Ле Гуэллек, лидировавший после двух огневых рубежей, финишировал лишь 26-м. Виной тому - падение на крутом вираже, и, похоже, психологическая травма из-за этого. На стойках канадец допустил три промаха.



Самый внушительный скачок удался французу Дестье. Он поднялся на 25 позиций.



Регресс дня у словака Якова Фака. Он опустился с 10-го места на 31-е.



Сильно огорчен и бронзовый призер Олимпиады в спринте Ярослав Соукуп. Чех опустился на 17 позиций. К слову, Сергей Новиков тоже.



На этом трансляция завершена. Поздравляем призеров. Завтра следим за женскими соревнованиями в лыжных гонках и биатлоне.

На этом все. Следите за Олимпиадой с СТВ!