Олимпиада-2014. 10 февраля горнолыжница Мария Шканова не допущена к соревнованиям, шорт-трекер Максим Сергеев не дошел до финала, лучший из биатлонистов 41-ый

Новости России. На зимних Олимпийских играх в Сочи 10 февраля разыгрывается 5 комплектов наград. 2 из них уже обрели своих хозяев. В соревнованиях горнолыжниц в разделе суперкомбинация «золото» выиграла немка Мария Хофль-Риш. А вот наша Мария Шканова не была допущена к соревнованиям из-за перебора так называемых фис-пунктов. Это процент проигрышей победителю, помноженный на определенный коэффициент. У Шкановой сей показатель превышает допустимую норму.

Следом на старт вышли представители мужского шорт-трека. В одном из предварительных забегов на дистанции 1500 м участвовал белорус Максим Сергеев. Несколько кругов наш спортсмен держался на равных с более опытными соперниками и даже возглавлял пелетон. Однако выдержать жесткую конкуренцию дебютанту Олимпийских игр не удалось. Финишную черту Максим пересек последним, уступив победившему корейцу Давон Сину без малого 4 секунды. Олимпийским чемпионом на этой дистанции стал канадец Шарль Амлен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, 10 февраля остается надеяться разве что на биатлонистов. В 6 вечера начнется гонка преследования на 12,5 км, в которой выступит квартет белорусов. Спустя 1 минуту 16 секунд после старта победителя спринта Уле Эйнара-Бьорндалена на трассу отправится Владимир Чепелин. Затем в борьбу вступят Сергей Новиков, Евгений Абраменко и Юрий Лядов.

Тренеры и сами спортсмены благодарят белорусских болельщиков за поддержку

Анастасия Маринина, пресс-секретарь НОК:

Даша (Домрачева - прим.) передает слова благодарности всем, кто присылает в наш штаб открытки, телеграммы, емейлы. Нашим спортсменам нужна поддержка каждого. Спасибо всем, кто за них болеет. И верьте в белорусскую команду!