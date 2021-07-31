Олимпиада в Токио. Батутист Иван Литвинович принёс Беларуси первое золото

«Этот успех посвящаю бабушке. Она, к сожалению, уже ушла из жизни, но именно ей хочу посвятить эту медаль. Самый ли счастливый день для меня сегодня? Нет! Наверное, таковым является тот, когда я пришёл в зал к Ольге Анатольевне Власовой. Что же касается финала – очень волновался. Взлетал и понимал: ошибок быть не должно», – приводит слова 20-летнего чемпиона НОК Беларуси.