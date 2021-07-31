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Олимпиада в Токио. Батутист Иван Литвинович принёс Беларуси первое золото

31 июля 2021 09:19
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Новости Беларуси. 31 июля белорусский батутист Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады в Токио.

Спортсмен выходил последним, однако психологическое напряжение не помешало ему показать лучший результат. Судьи оценили его выступление в 61,715 балла. Второе место занял китаец Дун Дун с 61,235 балла. Бронзу завоевал новозеландец Дилан Шмидт – 60,675 балла.

Олимпиада в Токио. Батутист Иван Литвинович принёс Беларуси первое золото-1

Фото: НОК Беларуси 

«Этот успех посвящаю бабушке. Она, к сожалению, уже ушла из жизни, но именно ей хочу посвятить эту медаль. Самый ли счастливый день для меня сегодня? Нет! Наверное, таковым является тот, когда я пришёл в зал к Ольге Анатольевне Власовой. Что же касается финала – очень волновался. Взлетал и понимал: ошибок быть не должно», – приводит слова 20-летнего чемпиона НОК Беларуси.

Олимпиада в Токио. Батутист Иван Литвинович принёс Беларуси первое золото-4

Фото: НОК Беларуси 

Иван Литвинович родился 26 июня 2001 года в Вилейке. В 2019 году спортсмен взял серебро в индивидуальном зачёте на ЧМ в Токио и золото в командном.

Олимпиада в Токио. Батутист Иван Литвинович принёс Беларуси первое золото-7

Фото: НОК Беларуси 

Для сборной Беларуси это первая золотая медаль на ОИ в Токио. Как выступили белорусы 30 июля – читайте здесь.

# Олимпиада 2020 # Иван Литвинович # Дун Дун # Дилан Шмидт # Ольга Власова # Фотофакт

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