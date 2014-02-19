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Олимпиада-2014. Состояние фристайлистки Комиссаровой, получившей травму на тренировке, остается тяжелым

19 февраля 2014 19:02
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Новости Олимпиады. 23-летняя Мария Комиссарова продолжит лечение в немецком реабилитационном центре. 19 февраля в Мюнхене прошел консилиум с участием немецких врачей, их российских коллег, специально прилетевших из Москвы.

Сайт Федерации фристайла России:
После проведенного обследования было принято коллективное  решение отказаться от третьего оперативного  вмешательства и перевести Машу  для дальнейшего лечения в  местный реабилитационный центр. Состояние Комиссаровой по-прежнему стабильно-тяжёлое.

Несколько дней назад Машу доставили спецрейсом в Германию. Ранее спортсменку прооперировали в больнице в Красной поляне, в позвоночник вживили металлический имплант. Мария Комиссарова, лидер российского фристайла получила тяжелейшую травму позвоночника во время первой официальной тренировки 15 февраля.

К сожалению, история спорта знает трагедии, но и немало счастливых финалов: российская бобслеистка Ирина Скворцова после 50 операций самостоятельно водит машину и ходит на встречи с друзьями, а белорусская биатлониста Людмила Волчек родила дочь и вернулась в спорт.

Желаем Марии Комисаровой скорейшего выздоровления и реализации всех ее желаний!

Как проходят Олимпийские Игры в Сочи? Смотрите репортаж программы «Картина мира».
 

# Зимняя Олимпиада # Мария Комиссарова

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