Олимпиада-2014 в Сочи: 19 февраля белорусская биатлонная сборная выступила в смешанной эстафете

Новости Олимпиады. В олимпийском Сочи начинается 12 соревновательный день. Белорусы вновь будут бороться за медали в биатлоне. 19 февраля на трассе лыжного центра «Лаура» состоялась смешанная эстафета. Правда, в этой гонке не было наших звезд. Ее пропустили трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и бронзовый призер Надежда Скардино. Тренеры белорусской сборной решили дать отдохнуть триумфаторам нынешних зимних игр, чтобы они смогли лучше подготовиться к своему заключительному старту – женской эстафете, которая пройдет в пятницу, 21 февраля.

Таким образом, в смешанной эстафете в составе нашей команды на лыжню вышли Людмила Калинчик, Анастасия Дуборезова, Владимир Чепелин и Евгений Абраменко. У сборной Беларуси 8-й стартовый номер среди 16 команд-участниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей, СТВ:

Сегодня в Сочи биатлонисты боролись за медали в смешанной эстафете. На старт вышли по два мужчины и по две женщины от каждой команды. Лидерам белорусской сборной Домрачевой и Скардино дали отдохнуть - послезавтра женская эстафета.

Смешанная эстафета по биатлону прошла в спорткомплексе «Лаура». В этом виде программы стреляющие лыжники впервые разыграли олимпийские медали. На старт вышли 16 команд, в том числе и сборная Беларуси. В сегодняшнем стартовом протоколе нашнй команды - Людмила Калинчик, Анастасия Дуборезова, Владимир Чепелин и Евгенйи Абраменко. Учитывая выступление мужчин, в биатлонном миксте белорусской команде было тяжело рассчитывать на высокие места. А в отсутствие лидеров, красно-зеленый флаг расположился на 11 строчке итогового протокола.

Первое в истории золото в смешанной эстафете выиграли норвежцы. Оле-Эйнар Бьорндален, бежавший на третьем этапе, стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Серебро досталось сборной Чехии, бронза - команде Италии.

Впрочем, эти олимпийские игры для Беларуси еще и юбилейные - 20 лет назад государство впервые заявило о себе на зимнем старте четырехлетия. А теперь с лихвой побило золотой рекорд и на летних Играх своей суверенной истории.

Ркорд по количеству золота, завоеванного нашими отлетами да этого момента принадлежал играм в Пекине. Тогда белорусские спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала 4 раза. Нынешняя копилка, конечно, самая весомая. Кстати, общий вес рекордного для Беларуси олимпийского золота пока больше 2,5 кг.